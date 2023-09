Die Polizei bitte um Zeugenhinweise zu dem Einbruch in Bochum.

Kriminalität Bochum: Einbrecher dringen gewaltsam in Wohnung ein

Bochum. Die Polizei sucht Zeugen nach einem gewaltsamen Wohnungseinbruch in Bochum-Laer. Es soll mehrere Täter geben.

Unbekannte Einbrecher sind am vorigen Sonntagabend (17.) gewaltsam in eine Wohnung an der Laerfeldstraße eingedrungen und haben die Räume nach Wertsachen durchsucht. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 19.05 und 19.40 Uhr. Angaben zur Beute liegen noch nicht vor.

Anwohnerin informierte die Bochumer Polizei

Eine Anwohnerin, die sich zur Tatzeit in dem Wohnhaus aufgehalten und den Einbruch bemerkt hatte, informierte die Polizei.

Die Kripo bittet unter 0234 909 4135 oder -4441(Kriminalwache) um Hinweise.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum