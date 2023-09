In ganz Bochum-Langendreer wird jetzt wieder getrödelt. Überall im Stadtteil nehmen Anwohner am Flohmarkt teil.

Trödel Bochum: Ein Tag Trödelmarkt in einem ganzen Stadtteil

Bochum-Langendreer. Nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr gibt es in Bochum-Langendreer nun einen zweiten Hoftrödelmarkt. Das Angebot wird noch größer sein.

Die Premiere war schon super, die zweite Auflage jetzt wird sogar noch größer: Am Samstag, 9. September, findet von 11 bis 17 Uhr der zweite Hofflohmarkt in Bochum-Langendreer statt. Im ganzen Stadtteil werden zahlreiche Vorgärten und Einfahrten genutzt, um Trödel und ausrangierten Hausrat zu verkaufen. Die Teilnehmerzahl ist noch größer als beim ersten Mal. Und am Sonntag, 10. September, folgt dann gleich eine nächste Stöber-Aktion: die Bücherbörse.

Bochum: Ein Tag Trödelmarkt in einem ganzen Stadtteil

Der erste Hoftrödelmarkt, der Anfang Mai vom Stadtteilverein „Langendreer hat’s“ ehrenamtlich organisiert wurde, war ein solcher Erfolg, dass sich die Stadtteilinitiative dazu entschlossen hatte, einen weiteren Termin noch in diesem Kalenderjahr anzubieten. „Wir sind begeistert über das positive Feedback der Teilnehmenden sowie der Besucherinnen und Besucher“, freut sich Hans-Hermann Brunhold aus dem Vorstand von „Langendreer hat’s“, „es haben sich diesmal sogar mehr Leute angemeldet als bei der Premiere.“

Rund 150 Ausstellende mit weit mehr als 300 Ständen werden gut Erhaltenes, Raritäten und ehemalige Lieblingsstücke anbieten und die Langendreerer Straßen in bunte Flaniermeilen verwandeln. Einen genauen Überblick erhalten alle Interessierten durch die aktuell ausliegenden Flyer sowie auf der Internetseite www.langendreer-hats.de . Auf einer Straßenkarte des Stadtteils sind sämtliche Standorte durch Punkte markiert, zudem sind noch einmal alle Adressen nach Ortsteilen aufgelistet. Aufgrund der großen Resonanz ist jetzt schon klar, dass es im kommenden Jahr wieder zwei Hofflohmärkte geben wird.

Die Bücherbörse feiert am Sonntag bereits ihre achte Auflage, diesmal allerdings im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde, Alte Bahnhofstraße 28-30. „Wir freuen uns sehr darüber, dass uns die Kirchengemeinde ein Ausweichquartier angeboten hat, sodass die Veranstaltung trotz der Sanierungsarbeiten an der Lutherkirche, die eine Nutzung derzeit verhindern, stattfinden kann“, erläutert Karsten Höser („Langendreer hat’s“) den temporären Umzug. Ansonsten findet die Kooperationsveranstaltung von „Langendreer hat’s“, „Langendreer liest“ und dem Verein „LutherLAB“ im gewohnten Umfang statt.

Alle Stände sind wie immer ausgebucht und bieten zwischen 11 und 15 Uhr ein breites Spektrum. Antiquarische Bücher, Kinderbücher, Bildbände, Bestseller-Romane oder der neueste Psychothriller – bei der Bücherbörse wird jeder Leser fündig. Infos zur Bücherbörse gibt es ebenfalls auf www.langendreer-hats.de .

