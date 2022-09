Bochum: Ehrenamtliche sichern gesellschaftliches Miteinander

Bochum. Die Bochumer Ehrenamtsagentur vermittelte seit 2019 fast 2000 Helfer und Helferinnen. Nicht nur in Krisenzeiten ist dieses Engagement wichtig.

Es gibt in Bochum viele Menschen, die Besonderes leisten, ohne einen Penny dafür zu verlangen. Hilfsbereit, sozial und solidarisch bringen sie ihre Freizeit und Qualitäten ein. Das zeigte sich besonders in den krisengeschüttelten Jahren zwischen Pandemie, Hochwasser und Ukraine-Krieg. Doch auch, wenn das Ehrenamt nicht so offensichtlich Not tut, stellen ehrenamtliche Menschen das Miteinander auf sicheres Fundament.

Seit 2019 kümmert sich die Bochumer Ehrenamtsagentur (bea) um engagierte Bürger. Seitdem vermittelte sie fast 2000 ehrenamtliche Helfer. „Bemerkenswert ist, dass um die 85 Prozent der Menschen, die sich in den ersten zehn Tagen nach einem Aufruf melden, einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben“, sagt bea-Geschäftsführer Uwe van der Lely. Und er sagt, das Ehrenamt müsse früh anfangen, darum arbeite die „bea“ mit Grundschulen zusammen.

Stadt zeichnet Ehrenamtliche regelmäßig aus

Im Mai 2022 zeichnete Oberbürgermeister Thomas Eiskirch 18 ausgewählte Helfer aus. Die Eine der Geehrten war Gabriele Rebbe (70) von der Eine-Welt-AG in Wattenscheid. Die Aktivistin wird seit 40 Jahren nicht müde, mit Aktionen und Projekten auf die Missstände im weltweiten Handel aufmerksam zu machen. Aktuell ist sie wieder aktiv bei der „Fairen Woche“, die deutschlandweit bis 30. September läuft. „Immer mehr Menschen erkennen, dass das Anrecht auf menschenwürdige Arbeit auch am Anfang der Lieferkette gilt. Denn mit unseren Kaufentscheidungen beeinflussen wir auch das Leben der Menschen, der Näherinnen in Bangladesch wie der Kinder an der Elfenbeinküste, die für wenig Geld am Tag in Kakaoplantagen schuften“, schilderte sie in einem WAZ-Artikel.

Lob durch den Oberbürgermeister

Neben anerkennenden Worten von Oberbürgermeister Eiskirch für die Leistung der geehrten Bochumer betonte das Stadtoberhaupt auch den großen Wert der Bochumer Ehrenamtsagentur. „Als erste Anlauf- und Informationsstelle für alle Fragen rund um das Ehrenamt in Bochum bringt sie Hilfsangebot und -nachfrage zusammen. Wie effektiv, das haben wir in Corona-Zeiten deutlich erlebt und das erleben wir auch jetzt wieder, wenn es darum geht, die Hilfen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu koordinieren.“ Weiter Informationen finden Interessierte unter: https://www.ehrenamt-bochum.de/.

