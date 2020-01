Bochum: Ehepaar aus Bayern verschenkt Starlight-Gutscheine

Seit mehr als 30 Jahren läuft der Starlight-Express in Bochum: bis auf einen Wasserschaden vor gut zehn Jahren störungsfrei. Am 5. Dezember indes mussten die Rennen der Lokomotiven vorzeitig abgebrochen werden. Zu den Leidtragenden gehörte ein Ehepaar aus Bayern. Das will nun einer bedürftigen Familie in Bochum eine Freude bereiten.

„Wir hatten schon seit Jahren vor, das Musical zu besuchen. Vor Nikolaus bot sich endlich die Gelegenheit“: Am 4. Dezember steigt Monika Hillenbrand mit ihrem Ehemann in ihrer Heimatstadt Augsburg ins Auto. Ziel: Bochum, der Starlight-Express, von dem die Bayern schon so viel Gutes gehört hatten.

Trotz Gutscheins gibt es keine Rückkehr nach Bochum

Tags darauf ist es soweit. „Wird es um mich dunkel, wird es in mir still, seh ich ein Licht leuchten in der Ferne“: Der Starlight Express nimmt Fahrt auf – um nach der Pause unvermittelt zum Stillstand zu kommen. „Wir saßen alle wieder auf unseren Plätzen, als es plötzlich hieß, dass es einen technischen Defekt gibt“, schildert Monika Hillenbrand. Wenig später ist klar: Das war’s. Die Show ist vorbei.

Monika Hillenbrand Foto: Monika Hillenbrand / WAZ Bochum

Für die Besucher gibt’s Gutscheine, gültig für zwei Jahre, „wenn’s passt auch für Platzkategorien über dem Wert der gekauften Eintrittskarte“, betont Musical-Sprecherin Sarah Wockelmann. Die Hillenbrands wollen das Angebot gleichwohl nicht nutzen. „Wir sind 1200 Kilometer gefahren und hatten zwei Hotelübernachtungen. Da hätte man zumindest erwarten dürfen, das Eintrittsgeld zurück zu bekommen.“

Tickets gehen an das Frauenhaus

So gut ihnen Teil 1 gefallen hat: Ein Zurück nach Bochum soll es für die Augsburger nicht geben. Der Gutschein für zwei Personen soll aber keinesfalls verfallen. Monika Hillenbrand: „Wir möchten ihn einer finanzschwachen Familie in Bochum schenken; möglichst einer alleinerziehenden Mutter mit ihrem Kind, die sich einen Starlight-Besuch sonst niemals leisten könnte. Dann würde diese unglückliche Geschichte wenigstens noch einen guten Abschluss finden.“

Ob die WAZ als Vermittler fungieren könne, fragen die Bayern. Gerne! Die Redaktion leitet die Gutscheine im Wert von 202 Euro an das Bochumer Frauenhaus weiter. Dort wird für eine Bewohnerin in diesen Tagen ein Stern in der Dunkelheit erstrahlen. Danke dafür!