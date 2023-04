Bochum: E-Scooter-Fahrer wird von Pkw erfasst – Unfallflucht

Bochum. Ein E-Scooter-Fahrer ist in Bochum bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt den Autofahrer.

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Mittwochmorgen (26.) in Bochum-Hamme ein E-Scooter-Fahrer (24) leicht verletzt worden. Der Autofahrer beging Unfallflucht.

Laut Polizei fuhr der 24-Jährige aus Herten gegen 9 Uhr – verbotener Weise – auf dem Gehweg der Dorstener Straße in Richtung Innenstadt. Als er die Fahrbahn in Höhe der Einmündung zur „Seilfahrt“ überquerte, stieß er mit einem Auto, das aus gleicher Richtung kommend nach rechts in die Straße „Seilfahrt“ abbog, zusammen.

So wird der gesuchte Autofahrer von der Polizei Bochum beschrieben

Der Pkw-Fahrer soll noch entschuldigend die Hand gehoben haben, sich dann aber entfernt haben, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beschreibung: Bart, Brille, dunkle Kappe. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen SUV handeln.

Das Verkehrskommissariat bittet den Autofahrer und Zeugen, sich unter 0234 909 5206 zu melden.

