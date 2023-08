Bochum: E-Scooter-Fahrer wird bei Kollision mit Pkw verletzt

Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr an der Kohlenstraße in Bochum (Symbolbild).

Bochum. Bei einem Zusammenstoß mit einem Autos ist ein E-Scooter-Fahrer in Bochum verletzt worden. Der Pkw-Fahrer wird jetzt von der Polizei gesucht.

Ein E-Scooter-Fahrer (30) ist bei einem Unfall in Bochum-Stahlhausen verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war der Bochumer am Montag um 23 Uhr mit seinem Roller auf dem Radweg des Kreisverkehrs an der Kohlenstraße unterwegs. An der Ausfahrt Richtung A 448 passierte er den Fußgängerüberweg, der auch für Radfahrer ausgewiesen ist. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto, das den Kreisverkehr zeitgleich an dieser Ausfahrt verlassen wollte.

So wird der gesuchte Autofahrer von der Bochumer Polizei beschrieben

Der Autofahrer bot an, den Scooter-Fahrer ins Krankenhaus zu bringen. Nach einem kurzen Zwischenstopp, bei dem dieser seinen Roller an seiner Wohnung abstellen wollte, war der Autofahrer aber verschwunden.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Fiat handeln, der mit vielen Aufklebern mit arabischen Schriftzeichen beklebt ist. So wird der Fahrer beschrieben: etwa 20 Jahre alt, schlank, kurzes rasiertes Haar, längerer Bart, „arabisches Aussehen“.

Das Verkehrskommissariat bittet den Autofahrer sowie weitere Zeugen, sich unter 0234 909 5206 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum