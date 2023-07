Bochum: Durch Sanierung der Universitätsstraße droht Stau

Im Frühjahr sorgte bereits die Sanierung und die Arbeiten an der Brücke Universitätsstraße über die A 448 für Ungemach. Nun folgen Arbeiten an einem anderen Abschnitt.

Bochum. Jetzt wird die Fahrbahn eines Teils der Universitätsstraße in Bochum saniert. Starke Verkehrsbeeinträchtigungen sind dabei vorprogrammiert.

Die Fahrbahn der Universitätsstraße wird von Montag, 17. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, zwischen Oskar-Hoffmann-Straße und der Brücke am Waldring saniert. Wie die Stadt mitteilt, passiert dies in zwei Abschnitten. Beide Fahrtrichtungen werden jeweils zur Einbahnstraße sowie die angrenzenden Straßen Friederikastraße, An der Schalwiese und Brunsteinstraße zur Sackgasse.

Eingeteilt in zwei Bauabschnitte

Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag, 17. Juli, und endet am Sonntag, 23. Juli. In diesem Zeitraum besteht eine Vollsperrung stadtauswärts von der Oskar-Hoffmann-Straße bis zur Wasserstraße, so dass die Universitätsstraße in Fahrtrichtung Innenstadt zur Einbahnstraße wird. Die Anfahrt zum Arbeitsamt/Jobcenter, dem Thürmersaal, dem Folkwang-Theaterzentrum, der Volksbank und der IKK ist dann nur über die Friederikastraße möglich. Der Radweg bleibt stadtauswärts durchgängig frei.

Umleitungen werden ausgeschildert

Am Montag, 24. Juli, startet der zweite Bauabschnitt, der am Sonntag, 30. Juli, endet. Die Universitätsstraße ist dann zwischen der Kreuzung Oskar-Hoffmann-Straße bis zur Kreuzung Wasserstraße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Die Fahrt ist nur in Richtung Universität möglich. Der Radweg wird stadteinwärts gesperrt und eine Umleitung über die Wasserstraße und Querenburger Straße eingerichtet. Es gibt Umleitungen. Die Haltestelle „Knepperstraße“ auf der Friederikastraße entfällt von Montag, 17. Juli, bis Sonntag, 30. Juli.

