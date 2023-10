Bochum: Duo wollte „schnelles Geld“ – Bank-Kundin ausgeraubt

Eine 26-jährige Frau wurde mit einer Schusswaffe am Geldautomaten einer Sparkasse in Bochum überfallen (Symbolbild).

Bochum/Hattingen. Eine Hattingerin und ein Bochumer haben vor Gericht einen bewaffneten Überfall auf eine Sparkassen-Kundin gestanden. Die Beute war gering.

Dieser Prozess zeigt den totalen Absturz zweier Menschen, die wegen Drogen die Kontrolle über ihr Leben verloren haben und in der Beschaffungskriminalität versunken sind – und zuletzt sogar einen bewaffneten Raubüberfall in einer Sparkasse in Bochum begangen haben sollen. Beide räumten das Verbrechen zum Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Bochumer Landgericht ein.

„Schnelles Geld“ habe man haben wollen, sagte der 44-jährige Angeklagte aus Bochum. Zusammen mit seiner mitangeklagten Bekannten (33) aus Hattingen war er laut Anklage am 22. März 2023 um 17.05 Uhr in die Sparkasse an der Königsallee gegenüber dem Schauspielhaus gegangen, um eine Kundin (26) am Geldautomaten zu überfallen. Das sei vorher so „geplant“ gewesen, gab die 33-Jährige zu. Tatmotiv: Geld für neue Drogen.

Beute betrug 290 Euro – Mindeststrafe liegt bei fünf Jahren Haft

Die Kundin habe große Angst gehabt, sagte die Angeklagte. Schließlich drückte ihr Komplize der Frau laut Anklage eine Schusswaffe in Richtung des Bauches. Ihr passiere nichts, so lange sie tue, was ihr gesagt werde, soll die Angeklagte gesagt haben. Ihr gesamtes Bargeld sollte die Kundin herausrücken. 140 Euro soll sie bereits vor dem Überfall abgehoben und es dem Täterduo übergeben haben, weitere 150 Euro nach Drohung mit der Waffe. Zur weiteren Einschüchterung wurde der Schlitten der Waffe durchgezogen.

Von den 290 Euro kauften die Angeklagten ihren Angaben zufolge sofort Kokain in der Bochumer Innenstadt, dann in Essen, und fuhren mit einem geliehenen Pkw weiter nach Venlo. Dort kauften sie weiteres Rauschgift. Wie der Angeklagte sagte, hätten sie aber ihr geparktes Auto nicht wiedergefunden und nach dreistündiger Suche einen Polizeiwagen angehalten, damit die Beamten beim Suchen helfen. Das taten diese zwar nicht. Die Angeklagten fanden ihr Auto dann aber allein.

Schusswaffe von der Tat in der Bochumer Sparkasse wurde nie gefunden

Wenige Tage später wurden sie in Deutschland gefasst: Die Angeklagte sitzt in U-Haft, der Angeklagte in Strafhaft, wegen früherer Straftaten, die zum Zeitpunkt des Überfalls noch nicht verbüßt waren. Die Waffe soll eine Schreckschusswaffe gewesen sein. Sagt jedenfalls der Angeklagte. Sie wurde aber nie gefunden.

Beide droht nun eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren. Die 4. Strafkammer prüft auch, ob sie einen Teil der Strafe in einer geschlossenen Entziehungsanstalt verbringen. Der angeklagte Bochumer sagte, dass diese Maßnahme für ihn „die Rettung“ sei.

Beide Angeklagte hatten eine eigene Familie gehabt

Beide haben eine eigene Familie mit Kindern gehabt. Doch mehr und mehr gewannen die Drogen die Herrschaft über ihr Leben. Die Angeklagte hatte sogar schon als 13-Jährige angefangen; „viele Sachen auszuprobieren“, wie sie sagte. Im Laufe der Jahre nahm sie Amphetamine, Marihuana, Ecstasy, Kokain, Heroin, schwere Schmerzmittel, regelmäßig auch Wodka. Früh schon verlor sie ihre beiden Kinder an eine Pflegefamilie. Danach sei es mit ihr „bergab gegangen“.

Im Prozess, der bis 31. Oktober terminiert ist, wird ihr auch der Diebstahl in einem Schuhgeschäft und einer Parfümerie auf der Kortumstraße vorgeworfen.

