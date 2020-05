Bochum: Drei Personen bei Unfall auf der A 40 verletzt

Mit starken Kräften rückte die Feuerwehr zu einem Unfall am Samstagabend in Bochum aus.

Bochum. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagabend wurden auf der A 40 drei Personen verletzt. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (2. Mai) gegen 18 Uhr auf der A 40 in Höhe des Tunnels Bochum-Grumme in Fahrtrichtung Dortmund. Wie die Feuerwehr mitteilt, kollidierten aus bisher ungeklärter Ursache zwei Pkw. In den beteiligten Fahrzeugen saßen jeweils zwei Personen, darunter auch ein Kind.

Alle Insassen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen und wurden von Ersthelfern betreut. Die Bochumer Feuerwehr und der Rettungsdienst haben die medizinische Versorgung der Beteiligten sowie Sicherung der total beschädigten Autos übernommen.

Rückstau auf der Autobahn

Insgesamt wurden durch den Rettungsdienst drei Patienten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Verkehr auf der A 40 konnte auf der betroffenen Fahrbahn in Richtung Dortmund auf eine Spur reduziert werden. Dennoch kam es in diesem Bereich zeitweise zu einem Rückstau.

Hier lesen Sie mehr Artikel aus Bochum.