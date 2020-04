Bochum: Dreckwasser stürzt auf Polizei - Baustelle nun dicht

Bochum Durch Zufall haben Polizeibeamte eine illegale Baustelle entdeckt. Dreckwasser auf die Beamten niedergeprasselt. Die Baustelle ist jetzt dicht.

Buchstäblich aus heiterem Himmel haben Polizeibeamte in Bochum einen Eimerladung Dreckwasser auf den Kopf bekommen. Daraufhin legten sie eine Baustelle still.

Nach Polizeiangaben waren die Beamten in Zivil und Uniform am Dienstag um 14.50 Uhr wegen einer anderen Sache im Bereich der Brünselstraße in Riemke unterwegs. Plötzlich prasselte von oben Schmutzwasser auf sie nieder.

Verdacht der Schwarzarbeit

Ein Blick der zivilen Beamten nach oben und weitere Ermittlungen zeigten: Das Wasser wurde vom Dach eines Hauses, das gerade saniert wird, einfach auf die Straße geschüttet. Die Beamten überprüften die Baustelle - und das hatte schwerwiegende Folgen für die dortigen fünf Arbeiter (27 bis 52 Jahre).

Arbeitsschutz wurde eingeschaltet

"Die Beamten stellten sowohl Sicherheitsmängel im Innen- und Außenbereich als auch arbeitsrechtliche Verstöße fest", sagt eine Polizeisprecherin. Es soll auch der Verdacht der Schwarzarbeit bestehen. Die Polizei informierte das Bauordnungsamt der Stadt Bochum, den Arbeitsschutz bei der Bezirksregierung Arnsberg sowie den Zoll Gelsenkirchen.

Auf Anordnung der Stadtverwaltung wurde die Baustelle geschlossen. Die Ermittlungen in den Behörden dauern weiter an.