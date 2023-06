Bochum: Doku erzählt vom Elend im Flüchtlingslager Moria

Eine Szene aus dem Dokumentarfilm „Picknick in Moria – Blue Red Deport“, den das Endstation-Kino in Bochum zeigt.

Bochum. Im Herbst 2020 brannte das völlig überfüllte Camp auf Lesbos ab. Das Endstation-Kino zeigt jetzt einen Film darüber, die Regisseurin ist zu Gast.

Moria auf der griechischen Insel Lesobos war das größte Flüchtlingslager in Europa, zeitweise lebten hier rund 20.000 Menschen. Im Herbst 2020 brannte das Lager bis auf die Grundmauern nieder. Ein Dokumentarfilm, der am Donnerstag, 8. Juni, um 18 Uhr im Endstation-Kino (Bahnhof Langendreer, Wallbaumweg 108) in Bochum gezeigt wird, erinnert jetzt an die teils unmenschlichen Zustände, die einst in dem Camp herrschten.

Kino in Bochum zeigt Doku über Flüchtlingslager Moria

Erzählt wird von Talib Shah, einem 37-jährigen afghanischer Filmemacher und Asylbewerber, der nach einem Jahr in Moria kurz davor steht, die Hoffnung zu verlieren. Doch statt aufzugeben, beschließt er, einen Film zu drehen, der Einblicke gibt in das Leben Tausender Flüchtlinge, die in Moria festsitzen. Die Filmemacherin Lina Lužyte folgt dem täglichen Leben von Talib Shah und zeigt ihn bei den Dreharbeiten zu seinem Film. Mitglieder von Talib Shahs Familie treten neben anderen Amateurschauspielern auf. Der Dreh ist erwartungsgemäß turbulent, und von draußen bedrohen Brandstifter das Lager.

Mit der Kamera gegen die Hoffnungslosigkeit

„Picknick in Moria“ ist ein bewegendes Dokument über die Kraft der Kunst als Mittel zum Überleben. Der Film begleitet Talib Shah, der mit seiner Kamera den Kampf gegen die Hoffnungslosigkeit antritt. Der Film wird im Originalton mit deutschen Untertiteln gezeigt. Im Anschluss an die Vorstellung sind die Regisseurin Lina Lužyte und der Produzent Walter Sittler bei einem Publikumsgespräch zu Gast. (sw)

Weitere Informationen: 0234 6871620 und endstation-kino.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum