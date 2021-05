Bochum: Discounter-Mitarbeiter stellt flüchtenden Ladendieb

Bochum. Lebensmittel hat ein 24-jähriger Mann am Freitag in einem Discounter in Bochum gestohlen. Ein Mitarbeiter hat ihn verfolgt und gestellt.

Zu einer Verfolgungsjagd ist es am Freitag 21. Mai in der Innenstadt von Bochum gekommen. Ein Mann hatte gegen 10.55 Uhr in einem Discounter am Konrad-Adenauer-Platz Lebensmittel eingesteckt und ohne zu bezahlen die Kasse passiert.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und rannte dem 24-jähriger Mann aus Recklinghausen hinterher. An der Humboldtstraße konnte er ihn stellen und trotz heftigen Widerstands bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dabei halfen ihm Zeugen.

24-Jähriger stiehlt Lebensmittel

Bei der Durchsuchung des Mannes wurde nicht nur die Beute aus dem Discounter, sondern auch ein hochwertiges Parfum gefunden. Dessen Herkunft ist nach Auskunft der Polizei bislang nicht geklärt ist. Obwohl der 24-Jährige falsche Personalien angab, konnte seine richtige Identität auf der Polizeiwache geklärt werden.

Zeugen des Geschehens können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0234/ 909 81 05 melden.

