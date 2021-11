Fahndung Bochum: Diebe dringen in Keller ein und verletzten Bewohner

Bochum. Die Kripo sucht zwei Männer, die in Bochum in einen Keller eingedrungen sind und einen Hausbewohner verletzt haben. Er kam ins Krankenhaus.

Nach einem missglückten räuberischen Diebstahl am Dienstagabend (9.) in Bochum-Wattenscheid fahndet die Polizei nach zwei Männern.

Die Tat ereignete sich laut Polizei in einem Mehrfamilienhaus am Schubertweg in Westenfeld. Ein 31-jähriger Bewohner des Hauses bemerkte gegen 20.30 Uhr zwei unbekannte Männer, die seinen Keller aufgebrochen hatten. Unvermittelt schlugen die Täter zu und ergriffen ohne Beute die Flucht.

Als der 31-Jährige einen von ihnen festhielt, versetzte dieser ihm einen Stoß. Der Bochumer stürzte und wurde verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung aufgenommen wurde.

So werden die Tatverdächtigen von der Polizei Bochum beschrieben

Täterbeschreibung. zwischen 25 und 28 Jahre, laut Zeugen augenscheinlich „südosteuropäischer Herkunft“. Der erste Täter ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, hat eine schlanke, „zierliche“ Figur, kurze, braune Haare und trug eine olivfarbene Kapuzenjacke mit weißen Reißverschluss und einer eng anliegenden Jeans. Der zweite ist ca. 1,85 bis 1,90 Meter groß, ebenfalls schlank und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli sowie einer engen Jeans bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 34 bittet um Hinweise: 02327/963 8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum