Bochum: Dieb zapft 200 Liter Diesel aus DHL-Lastwagen ab

Aus einem Lastwagen der DHL hat der Dieb am Werner Hellweg massenhaft Diesel abgezapft (Symbolbild).

Bochum. Rund 200 Liter Diesel hat ein Dieb aus einem DHL-Laster abgezapft. Die Polizei störte ihn aber - und fand am Tatort sechs volle Kanister.

Dieser Diesel-Dieb hat so richtig zugelangt. In der Nacht zum Mittwoch hat ein unbekannter Täter in Bochum einen geparkten DHL-Lastwagen angezapft und sechs mitgebrachte Kanister gefüllt.

Nach Polizeiangaben hatte gegen 0.23 Uhr ein Zeuge den Notruf 110 alarmiert. Am Werner Hellweg in Höhe der Laerfeldstraße hatte sich eine verdächtige Person an dem Laster zu schaffen gemacht. Als die Polizei eintraf, flüchtete der Täter.

Vier volle Kanister Diesel hatte der Täter in seinem Auto in Bochum deponiert

In dessen Fahrzeug, ein silberfarbener VW-Sharan, fanden die Beamten vier volle Kraftstoffkanister. Ein fünfter stand in der Nähe des Autos, ein sechster im Gebüsch. Rund 200 Liter Diesel soll der Täter erbeutet haben.

Außerdem lag Einbruchswerkzeug in dem Auto, das ein Bochumer Kennzeichen hat. Es wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Polizei prüft, ob der VW gestohlen worden ist – oder dem Täter gehört. Weil Diesel auch ausgelaufen war, streute die Feuerwehr die Fahrbahn ab.

Der Fahrer des DHL-Lasters konnte am Mittwochmorgen trotzdem seine Fahrt aufnehmen, denn ein Kollege half ihm mit zwei Kanistern Diesel aus.