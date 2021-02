Bochum: Dieb kapert auf Flucht Auto und taucht in Herne ab

Bochum. Ein Ladendieb hat in Bochum auf der Flucht ein Auto gekapert und ist nach Herne getürmt. Dem Fahrer erzählte er eine Lüge.

Spektakuläre Flucht eines Ladendiebes in Bochum: Er kaperte ein Auto und flüchtete nach Herne.

Laut Polizei hebelte der unbekannte Täter am Samstag (6.) gegen 16.30 Uhr in einem Discounter des Hannibal-Centers an der Riemker Straße eine Vitrine auf und erbeutete ein Handy. Als ein Angestellter den Dieb ansprach, rannte er mit dem Handy aus dem Geschäft in Richtung Riemker Straße.

Ladendieb stieg in Bochum in völlig fremdes Fahrzeug vor roter Ampel ein

Auf dem Parkplatz beobachtete ein Zeuge, wie der Täter zwei Kleinwagen anhalten wollte, indem er sich auf die Fahrbahn stellte. Weil dies nicht klappte, ging er auf die Riemker Straße im der dortigen Fastfood-Filiale, wo der Fahrer eines schwarzen Passats vor der roten Ampel wartete. Der Täter öffnete die Beifahrertür und stieg ein. Bei Grün fuhr der VW dann in normalem Tempo in Richtung Wanne-Eickel.

Die Polizei konnte den Passat am Samstagabend ausfindig machen. Der Fahrer erklärte, der „Fahrgast“ habe beim Einsteigen gesagt: „Ich brauche Hilfe, ich bin bestohlen worden.“ Am „Eickeler Markt“ in Eickel sei er gegen 16.40 Uhr ausgestiegen und über einen Supermarktparkplatz sowie eine Wendeltreppe zu Fuß in Richtung St.-Jörgen-Platz verschwunden.

So wird der Täter von der Polzei Bochum beschrieben

Täterbeschreibung: 35 bis 40 Jahre, 1,75 bis 1,80 Meter groß, akzentfreies Deutsch, sportliche Figur, lichte kurze Haare, hohe Stirn, Drei-Tage-Bart, auffällige Falten im Augenbereich, schwarze Lederjacke, dunkelblaues Sweatshirt mit Kragen und Knopfleiste, dunkelblaue, im Oberschenkelbereich ausgewaschene Jeanshose, schwarze Schuhe, weiße FFP2-Maske.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet um Hinweise: 0234 / 909-8105 sowie -4441 (Kriminalwache).

