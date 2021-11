Bochum: Die Wittener Straße soll einspurig werden

Bürgerbeteiligung

Der aktuelle Stand der Entwurfsplanung zur Verbindungsachse, Aufwertung Alte Wittener Straße und Wittener Straße aus dem Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept Laer/Mark 51/7 wird der Politik zur Grundsatzentscheidung vorgelegt. Im Mai und im Oktober haben Informations- und Beteiligungsformate für Bürger in Laer, die Akteure vor Ort sowie die Investoren auf Mark 51/7 stattgefunden.

„Die Ergebnisse sind – soweit planerisch und technisch möglich – in die Planung eingeflossen“, so die Stadt Bochum. Unter dem Titel „Vom Rand in die Mitte“ haben die Planungen für die drei Bereiche die zweite Stufe des Landeswettbewerbs „Zukunft Stadtraum“ erreicht. Zum 18. Januar 2022 erfolge die finale Abgabe, um Landesfördermittel zu erhalten, was dann im März entschieden werde.