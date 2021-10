Bochum: Die WAZ sucht die kinderreichste Familie der Stadt

Bochum. Die WAZ Bochum startet eine neue Folge der Serie: „Wer bietet mehr?“. Wir suchen die kinderreichste Familie in der Stadt. Schreiben Sie uns!

Wer bietet mehr? Diese Frage haben wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in den vergangenen Wochen schon öfter gestellt. In Bochum gefunden haben wir u. a. ein Buch, das über 500 Jahre alt ist, eine Konservendose aus den 1940er Jahren und eine Freundschaft, die seit 85 Jahren besteht.

Nachdem wir die vermutlich „dienstälteste“ Mieterin gefunden haben, suchen wir nun die Bochumer Familie mit den meisten Kindern. Schreiben Sie uns! Kontakt: redaktion.bochum@waz.de oder per Brief an die WAZ-Redaktion, Huestraße 25 in 44787 Bochum, Stichwort: „Wer bietet mehr?“

Suche nach den „dienstältesten“ Mietern ist abgeschlossen

Abgeschlossen ist derweil die Suche nach den „dienstältesten“ Mieterinnen und Mietern der Stadt. Vor einer Woche berichteten wir über Marianne Becker (94), die seit 88 Jahren in ihrer Wohnung an der Alsenstraße lebt. Zwar haben sich die Angehörigen einer Bochumerin und eines Bochumers gemeldet, die seit 93 bzw. 91 Jahren nie umgezogen sind. Beide wollen jedoch nicht mit Text und Bild in der WAZ erscheinen. Somit ist Marianne Becker unser Miet-Champion.

Ein Fehler ist uns bei der Aufzählung weiterer Anwärter unterlaufen. Nicht Karl Nawenberg, sondern dessen Witwe Bernhardine Nawenberg wohnte bis zu ihrem Tod im September Am Beisenkamp. Der Mietvertrag des Ehepaares datiert von 1953.

