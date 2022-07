Bochum: Die „Postille“ gehört seit 40 Jahren zum ganzen Dorf

Stolz auf 40 Jahre Arbeit in Bochum-Langendreer mit Idealen sind die Mitarbeiter der Dorfpostille.

Bochum-Langendreer. Die Bochum-Langendreerer Dorfpostille wird 40 Jahre alt und bringt die 150. Ausgabe heraus. Die Mitstreiter graben in Dönekes und Erinnerungen.

Sie graben alte Geschichten aus, albern herum und zeigen, dass sie älter geworden sind, aber längst nicht müde: Beim Dorfpostillen-Treff, natürlich auf der Alten Bahnhofstraße vor der Dorfkirche, passieren 40 Jahre Revue. Denn so lang gibt es die Dorfpostille (Dopo), die außerdem gerade in der 150. Ausgabe erschienen ist. Etwa 80 Mitarbeiter haben über vier Jahrzehnte mitgemacht, ein gutes Dutzend ist heute da.

Ehrenamtliche Arbeit in Bochum-Langendreer

Der Name bleibt, denn altbacken finden sie ihn immer noch nicht. Der Anspruch ist derselbe, Technik und Aussehen haben sich ändern müssen. Das Stadtteilmagazin startete im Sommer 1982 mit einer Auflage von 1000 Exemplaren und einem Umfang von zwölf Seiten. Anfangs ist die Dorfpostelle fünfmal im Jahr erschienen, die Redaktion setzte sich überwiegend aus damaligen Jungsozialisten zusammen. Die ehrenamtliche Arbeit war immer ein wesentlicher Faktor für das Team.

Mitgründer Paul Möller mit der vorigen Ausgabe des Stadtteilmagazins Dorfpostille und den „Briefen aus der Natur Langendreers“, einer Sammlung aus einer Kolumne heraus. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Nach und nach änderte sich die Technik hinter der Dorfpostille. Die Anzeigen sorgten dafür, dass auch der redaktionelle Teil statt schwarz-weiß in Farbe erschien, die Druckqualität profitierte davon, dass der Schritt von der zusammengeschnippelten Kopie zum Digitaldruck gelang. Der Umfang wuchs von zehn auf 116 Seiten, die Auflagen stieg auf zuletzt 3500, dazu kam die Online-Ausgabe, der Anzeigenanteil erreichte von 0 beim Start heute 80), die Dorfpostille erscheint dreimal im Jahr.

Einsatz für soziale Gerechtigkeit

Dahinter stand der Laden e.V., Verein für Stadtteilarbeit, der vor allem Initiativen in Langendreer unterstützen wollte. „Wir setzen uns ein für Menschen, Gruppen und Einrichtungen“, fasst Mitgründer Paul Möller zusammen. „Die Dopo wollte immer Forum sein für Initiativen und Projekte, die das Miteinander der Menschen in Langendreer fördern und das Erscheinungsbild und das Image des Stadtteils verbessern wollen. Sie bietet auch all jenen Raum, die sich für mehr Gerechtigkeit und Solidarität, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren“, erläutert er.

Damit sollte die Dopo auch Forum sein für Umweltinitiativen, für menschenfreundliche Bewegungen wie gegen Rechtsextremismus, für die Rettung von Flüchtlingen, für die Integration ausländischer Mitmenschen und auch mediale Unterstützung von Gruppen und Vereinen, die sich um soziale Gerechtigkeit bemühen.

Möller hat den Staffelstab mit jetzt 75 Jahren an Karsten Höser vom Verein „Langendreer hat’s“ übergeben.

