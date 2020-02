Für die Querenburger ist es eine böse Überraschung: Am Freitagmittag, 12 Uhr, schließt die Post- und Postbankfiliale im Uni-Center. Die Postbank plant nun die Neueröffnung einer Filiale nahe der Hufelandschule in der Hustadt.

Diese soll voraussichtlich am Mittwoch, 1. April 2020, Am Backenberg 3a eröffnet werden. Nach der Schließung der Filiale in der Querenburger Höhe 156 im Uni-Center sollen laut Postbank die Post- und Paketdienstleistungen an die neue Partnerfiliale der Deutschen Post übergehen.

So finden die Bochumer die Post-Schließung Petra Khayal (63) Ich bin so empört, dass ausgerechnet im Unicenter die Post wegfällt. Das wirklich eine echte Amputation für die Leute hier: Eine Riesen-Qualitätseinbuße für das Unicenter. Die Filiale wird doch gut genutzt, ich sehe immer eine lange Schlange davor. Hier kommen viele ausländische Studenten und Rentner, die Hilfe beim Briefmarkenkauf brauchen. 1 von 4

Igor Kozhevnikov (20) Es ist super traurig, dass die Postbank hier im Unicenter schließt. Ich bin bei der Deutschen Bank. Durch die Verbindung der Deutschen Bank mit der Postbank konnte ich immer hier den Geldautomat in der Filiale benutzen. Ich werde wohl jetzt zur Sparkasse wechseln, damit ich weiterhin im Unicenter Geld abheben kann. 2 von 4

Ana Sangil (27) Es ist sehr ärgerlich, dass diese Postfiliale am Freitag zumacht. Das war doch hier eine Super-Lage –im Unicenter direkt neben der Ruhr-Universität. Da konnte man im Vorbeigehen etwas bei der Post abgeben, ohne zusätzliche Wege. Jetzt werde ich wohl ins Bochumer Zentrum fahren müssen, wenn ich ein Paket abholen oder verschicken will. 3 von 4

Markus Sorg (54) Ich finde das völlig falsch. Als evangelischer Studenten-Pfarrer hat die Schließung für mich auch geschäftliche Konsequenzen. Wir hatten hier ein Postfach für die evangelische Studentengemeinde am Unicenter. Jetzt müssen wir extra Briefkästen einrichten. Für größere Paketsendungen durch ganz Bochum zu fahren – das ist doch nicht sinnvoll. 4 von 4

Geldabheben, Päckchen abholen oder Einschreiben versenden: Das können die Bochumer ab Freitagmittag nicht mehr in der Postbank- und Postfiliale im Uni-Center tun. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

„Wir haben uns massiv dafür eingesetzt, dass die Filiale nicht geschlossen wird“, sagt Süd-Bezirksbürgermeister Helmut Breitkopf. „Der Versuch war da, im Uni-Center zu bleiben. Aber keiner war bereit, die Post aufzunehmen, berichtet Breitkopf.

Querenburger sind empört

Die Querenburger Anwohner reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung der Postbank. „Ich bin so empört“, sagt Petra Khayal aus Querenburg, „Wir haben auch Geschäftspost. Soll ich mit der Post jetzt immer mit dem Auto in die Stadt fahren und da noch einen Parkplatz suchen?“, sagt die 63-Jährige.

Andere Passanten im Uni-Center sind weniger entrüstet. „Mir ist das relativ egal, weil ich mobil bin. Dann fahr ich einfach zu einer anderen Post“, sagt ein Mann, der Pakete in den Postkasten wirft. Studentin Ana Sangil sieht das anders. „Das ist sehr ärgerlich. Das war doch hier eine Super-Lage – im Unicenter direkt neben der Ruhr-Universität“, sagt die 27-Jährige, „da konnte man im Vorbeigehen etwas bei der Post abgeben, ohne zusätzliche Wege“.

Bürger beschweren sich beim Bezirksbürgermeister

Ob Studenten, Berufstätige oder Senioren – die Querenburger müssen in Zukunft weitere Wege zur nächsten Postfiliale zurücklegen. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die Beschwerden der Bürger seien „enorm“. „Permanent werde ich darauf angesprochen“, sagt Breitkopf, „ein Uni-Center-Anwohner hatte sich an mich gewandt und gesagt ,die Post hat doch einen Versorgungsauftrag. Es muss eine Brief- und Paketfiliale in diesem Umkreis geben’“.

Zur Begründung der Schließung teilte die Postbank mit: Aufgrund der Digitalisierung verändere sich der Markt und das Kundenverhalten. Die Postbank überprüfe kontinuierlich das „Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“. Infolgedessen habe die Postbank beschlossen, die Filiale im Uni-Center zu schließen.

Zum kostenlosen Geldabheben empfiehlt die Postbank ihren Kunden die Deutsche-Post-Filiale an der Kemnader Straße 315, der Wittener Straße 237 oder die Deutsche-Bank-Filiale an der Brenscheder Straße 50. „Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite“ empfiehlt die Postbank die Filiale in der Kortumstraße 100.