Bochum: Die Grünen fordern Aufnahme von Geflüchteten

Bochum. Die Grünen in Bochum wollen, dass Flüchtlinge, die sich an der griechisch-türkischen Grenze befinden, aufgenommen werden. Das fordern sie.

Die Europäische Union sucht unter Hochdruck nach einem Durchbruch in der Flüchtlingskrise. An der griechisch-türkischen Grenze sind aktuell tausende Menschen gefangen. Die Grünen in Bochum fordern die Aufnahme von Geflüchteten.

Dazu erklärt Hans Bischoff, Sprecher der Grünen in Bochum: „Die Situation in Griechenland ist dramatisch. Seit Monaten leben Kinder dort im Dreck, in der Kälte und haben keine ausreichende medizinische Versorgung. Das spitzt sich jetzt weiter zu.“

Grünen: „Bochum ist wie viele andere Städte bereit, Menschen aufzunehmen“

Die Grüne Spitzenkandidatin für den Rat, Barbara Jessel, ergänzt: „Familien mit Kindern und andere Schutzbedürftige müssen schnellstens von den Inseln evakuiert werden. Bochum ist wie viele andere Städte in NRW bereit, diese Menschen aufzunehmen. Unsere Solidarität endet nicht an den europäischen Außengrenzen. Jetzt muss schnell gehandelt werden.“