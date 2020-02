Auch das Technische Hilfswerk in Bochum ist in Alarmbereitschaft.

Bochum. In Bochum werden die ersten Orkanböen ab 17 Uhr erwartet. Das teilt die Feuerwehr mit. Die Stadtverwaltung rät den Bürgern: Bleiben Sie zu Hause.

Bochum: Die ersten Orkanböen werden ab 17 Uhr erwartet

Im Bochumer Stadtgebiet muss ab 17 Uhr mit den ersten orkanartigen Böen bis 115 km/h gerechnet werden. Das teilt die Feuerwehr Bochum auf ihrer Facebookseite mit, nachdem der Deutsche Wetterdienst die Warnung für Bochum inzwischen konkretisiert habe. In Schauernähe drohten sogar Orkanböen bis 120 km/h.

„Wir sind für die zu erwartenden Sturmeinsätze gut vorbereitet“, heißt es bei der Feuerwehr. Ab 16 Uhr wird ein Führungsstab auf der Hauptfeuerwache alle Einsätze koordinieren. Auch die komplette Freiwillige Feuerwehr werde ab diesem Moment mit über 40 Fahrzeugen einsatzbereit sein. Das Technische Hilfswerk (THW) und die Technische Einheit der Polizei werden die Einsatzmaßnahmen in Bochum bei Bedarf unterstützen.

Stadt Bochum appelliert an die Bürger: Bleiben Sie zu Hause

Nach der Feuerwehr ruft seit dem Mittag auch die Stadt Bochum alle Bürgerinnen und Bürger auf, wegen der Sturmwarnung ab dem Nachmittag „sofern möglich zu Hause zu bleiben und nicht das sichere Gebäude zu verlassen“.

Wer dennoch nach draußen muss, wird um höchste Vorsicht gebeten: „Menschen sollten auf herumfliegende Gegenstände oder herunterstürzende Äste oder Bäume achten. Insbesondere Wälder, Park- und Grünanlagen sollten während des Sturms gemieden werden.“

Eltern sollen sich informieren

Eltern sollten sich informieren, ob die Schule oder Kindertageseinrichtung am Montag geöffnet ist. „Die Entscheidung trifft die jeweilige Einrichtung“, so die Stadt. Eltern sollten gewährleisten, dass ihre Kinder sicher zur jeweiligen Einrichtung kommen. Im Zweifelsfall sollten die Kinder zu Hause betreut werden. Einem ersten Überblick zur Folge werden am Montag die meisten Schulen und auch die Berufskollegs in Bochum geschlossen bleiben.

Der der Tierpark Bochum schließt wegen des Orkantiefs am Sonntag um 15 Uhr und bleibt am Montag ganztägig geschlossen. „Alle Tiere sind zum Schutz in ihren Warmhäusern und Stallungen untergebracht“, berichtet Zoodirektor Ralf Slabik.

Vorsorglich sind am Sonntag und Montag auch alle städtischen Sportplätze und Sporthallen gesperrt. Die Ausstellung im Stadtarchiv bleibt am Sonntag ebenfalls geschlossen.