Der Ast krachte auf ein fahrendes Auto in Bochum.

Unglück Bochum: Dicker Ast kracht in den fahrenden Verkehr

Bochum. Ein mächtiger Ast ist an einer vielbefahrenen Straße in Bochum abgebrochen. Er krachte in den Verkehr. Verletzt wurde niemand.

Ein großer Ast ist am Montagvormittag in den fließenden Verkehr auf der Hattinger Straße in Bochum gestürzt. Verletzt wurde niemand. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können.

Der Astbruch ereignete sich um kurz vor zehn Uhr in Höhe des Schlossparks, nahe Einmündung Wasserstraße. Er krachte auf die Motorhaube eines Kombis. Nur durch Zufall wurden keine Insassen getroffen. Die Feuerwehr räumte den Ast weg.

Auch Busse und Bahnen der Bogestra waren betroffen

Während der Arbeiten wurde die Fahrbahn der Hattinger komplett gesperrt. Der Verkehr Richtung Linden wurde über die Blumenfeldstraße umgeleitet, der Verkehr in Richtung Innenstadt über die Wasserstraße.

Die Straßenbahn-Linien 308 und 318 wurden zwischen Schauspielhaus und Blankensteiner Straße getrennt. Die Busse der Linien 344 und 346 wurden über Stensstraße, Wasserstraße und Franziskusstraße umgeleitet.

Gegen 12 Uhr waren alle Behinderungen beseitigt, so dass der Verkehr wieder normal fließen konnte.

