Bochum: Der „Garten Eden“ hat für Familien noch Termine frei

Bochum-Linden. Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bochum-Linden bietet ihren Gemeindegarten an. Ein Angebot für Bürger ohne eigenen Garten.

Der„Garten Eden“ hat noch Termine frei: Mit diesem ungewöhnlichen Angebot wendet sich das Gemeindezentrums Arche an Bürger, denen zu Hause die Decke auf den Kopf fällt.

Während der Corona-Krisenzeit bietet die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bochum-Linden damit ein Stück Gartenzeit in ihrem Gemeindegarten an. Dort stehen auch Spielgeräte, an denen sich Kinder während der zeitweisen Einzelnutzung austoben können, zumal ja auch die öffentlichen Spielplätze noch gesperrt sind.

Angebot für eine Erholungspause

Dieses Angebot steht für Familien oder Alleinerziehende, die keinen Garten, Balkon oder Terrasse haben, für eine willkommene Auszeit, kleine Erholungspause oder ersehnte Abwechslung mit ihren Kindern zur Verfügung.

Buchen für zwei Stunden

Für jeweils zwei Stunden am Vormittag und Nachmittag von Montag bis Freitag, jeweils 10 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, können diese Zeiten – zunächst bis Ende April – kostenfrei reserviert werden. Ein kontaktloser Zugang wird gewährleistet und die Nutzung erfolgt nach den Regeln und Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus in NRW und ist vom Krisenstab der Stadt Bochum genehmigt.

Der Belegungskalender ist auf https://www.gzarche.de/garten-eden/ ersichtlich und Anmeldungen mit Angabe einer Telefonnummer an GartenEden@gz-arche.de möglich.