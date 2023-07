Bochum: Der Feierabendmarkt lockt wieder nach Linden

Bochum-Linden. Der nächste Feierabendmarkt lockt am Donnerstag, 13. Juli, nach Bochum-Linden. Acht Marktstände bieten erneut viel Abwechslung für die Besucher

Es wird wieder geschlemmt in Bochum-Linden: Am Donnerstag, 13. Juli, steigt von 16 bis 20 Uhr der Feierabendmarkt „Am Poter“. Besucherinnen und Besucher können an acht Marktständen die Spezialitäten der Händlerschaft genießen. Die Werbegemeinschaft Linden und Bochum Marketing sorgen für eine einladende Atmosphäre, die Markthändlerinnen und -händler für Leckereien direkt auf die Hand.

Genuss und Geselligkeit im Vordergrund

Beim Feierabendmarkt in Linden stehen Genuss und Geselligkeit im Vordergrund. In lauschiger Atmosphäre unter den Bäumen laden Stehtische und Sitzbänke zum Verweilen ein, während sich der Marktplatz „Am Poter“ in einen Ort voller kulinarischer Köstlichkeiten, handgemachter Produkte und kurzweiligem Miteinander verwandelt.

Einige der Händler bereiten ihre Waren direkt vor Ort zu. Mit dabei sind diesmal laut Stadt Bochum die Pasta Manufaktur Di Vita, die Brotbäckerei Artur Müller, Fleischwaren Kruse, Anatolische Spezialitäten von Tugba Orduoglu, die Craft-Brauerei PiepNitz, Los Tacos Hermanos, El Charif Feinkost, Jam’N Juice und EssIch, das leckere Weine und Kukki-Cocktails mitbringt.

Morgens ist Wochenmarkt

Der Feierabendmarkt ist ein beliebter Ort für den geselligen Tagesausklang mit Freunden und Bekannten, ein Einkauf ist an den ausgewählten Marktständen aber ebenso möglich. Ansonsten ist der Lindener Markt in seiner vollen Größe immer donnerstags (8 bis 13 Uhr) und samstags (8 bis 14 Uhr) zu besuchen. Am Donnerstagmorgen, 13. Juli, findet der Markt auch wie gewohnt statt. Die nächsten Termine für den Feierabendmarkt sind der 10. August und 19. Oktober. Mehr Informationen zum Marktgeschehen gibt es im Internet unter www.bochumtourismus.de/wochenmarkt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum