Bochum: Der Bahnhof Langendreer kennt keinen Winterblues

Bochum-Langendreer. Comedy, Punk und jede Menge Zirkus: Im Kulturbahnhof Bochum ist allerhand los. Neben einer Kabarett-Legende sind auch Bochumer Artisten zu Gast.

Von Jazz über Comedy bis zu Zirkus und Party: Das Februar-Programm im Bahnhof Langendreer in Bochum kennt keinen Winter-Blues. Nach dem ellenlangen Corona-Lockdown ziehen auch die Besucherzahlen wieder merklich an: Einige Shows sind bereits ausverkauft. Hier einige Highlights im bunten Veranstaltungskalender am Wallbaumweg.

Tatort Jazz

Beim Tatort-Jazz-Konzert am Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr ist der Musiker Altfrid Maria Sicking zu Gast. Hauptberuflich spielt er Vibrafon in der Band von Götz Alsmann, daneben gibt er erfolgreich Solokonzerte mit zeitgenössischen Jazz-Standards. In Langendreer spielt er gemeinsam mit der Tatort-Jazz-Hausband. Es gibt vordergründig Swing und Latin-Jazz mit eigenen und bekannten Stücken. Die Zuhörer erwartet ein berauschender Genuss für die Ohren und auch ein visuelles Erlebnis, denn was Sicking auf dem Vibrafon zu spielen vermag, ist erstklassig. Mit dabei: Matthias Dymke (Klavier), Alex Morsey (Bass) und Uwe Kellerhoff (Schlagzeug). Eintritt frei. Reservierung: milli-haeuser@gmx.de

Diese Comedy-Abend sind schon ausverkauft Eine Reihe von Comedy-Abenden im Bahnhof Langendreer (Wallbaumweg 108) sind bereits ausverkauft. So gibt es für die Auftritte von Nikita Miller (9. Februar), Maxi Gstettenbauer (22. Februar) und Bastian Bielendorfer (23. Februar) keine Karten mehr. Auch das Konzert mit der Classic-Night-Band am 24. Februar ist ausverkauft. Infos: 0234 6871610 und bahnhof-langendreer.de

Che Sudaka

Die Band Che Sudaka wurde 2002 auf den Straßen von Barcelona gegründet, wo die Musiker einst als illegale Immigranten lebten. Mittlerweile wurden sie auf Festivals in 45 Ländern eingeladen und haben über 1500 Konzerte gespielt. Ihre musikalischen Wurzeln finden die vier Südamerikaner vor allem in legendären Bands wie The Clash, Mano Negra oder Los Fabulosos Cadillacs. Überbordende Energie auf der Bühne ist ihr Markenzeichen. Zur Feier ihres 20-jährigen Bandbestehens bringt Che Sudaka am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr den Bahnhof Langendreer zum kochen. Karten: VVK 16 Euro, AK 20 Euro.

Comedian André Herrmann spielt sein erstes Soloprogramm im Kulturbahnhof. Foto: Enrico Meyer

André Herrmann

Mit seinem ersten Soloprogramm „Roast in Peace“ ist Comedian André Herrmann am Sonntag, 12. Februar, um 19 Uhr im Bahnhof Langendreer zu Gast. Als zweifacher Gewinner der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften weiß er genau, wie man peinliche Anekdoten und die Derbheit des Lebens unverblümt in Worte packt. Er schildert seine ganz persönliche Sicht der Dinge über den Sinn und Unsinn des Lebens. Karten: VVK 19 Euro, AK 23 Euro.

Heinz Strunk

Der Autor und Kabarettist Heinz Strunk ist schon lange ein guter Bekannter im Bahnhof Langendreer. Am Mittwoch, 15. Februar, um 20 Uhr stellt er in der Halle seinen neuen Roman „Ein Sommer in Niendorf“ vor. Darin erzählt er eine Art norddeutsches „Tod in Venedig“. Der Schriftsteller Roth begibt sich für eine längere Auszeit nach Niendorf, wo er ein wichtiges Buch schreiben möchte: eine Abrechnung mit seiner Familie. Doch das Leben im kleinbürgerlichen Ostseebad hält noch ganz andere Abenteuer für ihn bereit. Karten: VVK 21 Euro.

Altfrid Maria Sicking aus der Band von Götz Alsmann ist beim Tatort-Jazz-Konzert im Bahnhof Langendreer zu Gast. Foto: Tatort Jazz

RatzFatz

Zur großen bunten Karnevalsshow lädt der Kinder- und Jugendzirkus RatzFatz am Rosenmontag, 20. Februar, um 15 Uhr in den Bahnhof Langendreer ein. Seit über 25 Jahren besteht der Zirkus des Bochumer Goethe-Gymnasiums mittlerweile: Die Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren erarbeiten im wöchentlichen Training eine spannende Show voller zirzensischer Acts, Zauber und jeder Menge Spaß. Die Besucher der Karnevalsshow unter dem Titel „Kamelle und Bälle“ erwartet Einradfahrer, Kugelläufer, Jongleure und Tänzer. Zum krönenden Abschluss gibt es eine Leuchtshow. Karten: Erwachsene acht Euro, Kinder sechs Euro.

