Bochum: Demonstration für Gleichberechtigung in der City

In der Bochumer Innenstadt findet am Samstag, 22. Juli, ab 17 Uhr eine Demonstration für Gleichberechtigung statt. Beim siebten so genannten „Dyke* March Ruhr“ ziehen (queere) Frauen, Lesben, Inter*, Nicht-Binäre, Trans* und Ageschlechtliche Personen durch die Bochumer Innenstadt.

„In einer bunten und lauten Demonstration tragen sie ihre Forderungen nach Sichtbarkeit, Akzeptanz und Gleichberechtigung auf die Straße“, heißt es von den Veranstaltern. Neben Redebeiträgen zur aktuellen politischen Lage werden dieses Mal auch viele künstlerische Texte zu hören sein.

Die Veranstaltung startet um 17 Uhr vor dem Deutschen Bergbaumuseum. Im Anschluss gibt es noch ein Beisammensein im queeren Kulturzentrum „Fluid“ (Große Beckstraße 12 in 44787 Bochum).

