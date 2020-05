Bochum: Defekte Gasleitung – Verkehrsprobleme in Riemke

Die Stadtwerke Bochum reparieren zurzeit eine Gasleitung in Bochum-Riemke. Das sorgt für Verkehrsprobleme.

Bochum-Riemke. Weil die Stadtwerke an einer Gasleitung arbeiten müssen, gibt es an der Ecke Herner Straße/Auf dem Dahlacker in Riemke Verkehrsprobleme.

Der Entstörungsdienst der Stadtwerke Bochum ist zurzeit in der Straße Auf dem Dahlacker gegenüber Hausnummer 2 in Bochum-Riemke mit der Reparatur einer Gasleitun g beschäftigt. Zur Durchführung der Leitungsarbeiten ist ab sofort die Einfahrt von der Herner Straße in die Straße Auf dem Dahlacker nicht mehr möglich.

Die Gegenrichtung ist weiterhin befahrbar, so dass der Verkehr von Auf dem Dahlacker in die Herner Straße weiter fließen kann. Die Arbeiten werden laut Stadtwerke-Sprecher Christian Seger voraussichtlich bis in die kommende Woche andauern. „Wir sind noch dabei, die Lage zu sondieren.“

Für auftretende Behinderungen im Zeitraum der Baumaßnahme bitten die Stadtwerke Bochum alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

