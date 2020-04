Am Ümminger See in Bochum-Langendreer bemerkt die Zivilstreife Marihuanageruch und kontrolliert zwei Männer im Bereich der Kläranlage. (Symbolbild)

Rauschgift Bochum: Dealer schlägt am Ümminger See auf Polizisten ein

Bochum Marihuanageruch macht eine Zivilstreife am Ümminger See in Bochum stutzig. Als die Beamten zwei Männer kontrollieren, greift der eine sie an.

Ein mutmaßlicher Drogendealer hat am Ümminger See in Bochum-Langendreer zwei Polizeibeamte angegriffen. Die Zivilpolizisten wollten am Montagabend den Täter und seinen Begleiter kontrollieren, als der 28-Jährige auf die Beamten einschlägt und zu Fliehen versucht. Die Beamten stellten Rauschmittel und Messer sicher, teilt die Polizei mit.

Die Polizeistreife soll am Abend gegen 18.40 Uhr am Ümminger See deutlichen Marihuanageruch wahrgenommen haben. Laut Polizei fielen den Beamten im Bereich der Kläranlage zwei Männer mit Fahrrädern auf. Auf Aufforderung zeigte nur einer der beiden seinen Ausweis. Der andere habe auf die Polizisten eingeschlagen und einen vergeblichen Fluchtversuch unternommen.

Leicht verletzt „durch den massiven Widerstand“ durchsuchten die Beamten den Haupttäter (28) und seinen Begleiter (31). Dabei entdeckten die Zivilpolizisten „mehrere Verkaufseinheiten BTM, Pfefferspray, ein Messer, Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie drei sogenannte ,Dealer-Handys'“.

Acht weitere „dealertypische Mobiltelefone“ fand die Polizei bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnungen der beiden Bochumer. Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte soll nun weiter gegen die Tatverdächtigen ermittlen.

