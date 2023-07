Bochum: Das Unibad ist ab dem 31. Juli geschlossen

Vom 31. Juli bis 20. August ist das Unibad in Bochum geschlossen.

Bochum-Querenburg. Wegen der jährlichen Revision ist das Unibad in Bochum-Querenburg vom 31. Juli bis 20. August geschlossen. Das Freibad Werne öffnet dafür früher.

Das Unibad in Bochum-Querenburg geht ab dem 31. Juli in die jährliche Revision und ist dann geschlossen. Die Grundreinigung sowie anstehende Arbeiten im Kassenbereich und am Nichtschwimmerbecken werden bis zum 20. August dauern, teilt die Stadt Bochum mit.

Für Frühschwimmer öffnet während der Revisionsarbeiten in Querenburg das Freibad in Werne bereits um 8 Uhr.

