Bochum: Das sind die besten Tipps für spannende Herbstferien

Bochum. Öde Herbstferien in dunklen Coronazeiten? Nix da! In Bochum bieten sich Familien sehr wohl spannende Freizeitaktivitäten. Hier sind einige Tipps.

Reisen: fallen flach. Treffen in größeren Gruppen: nicht anzuraten. Das Wetter: durchwachsen. Keine Frage: Diese Herbstferien bergen für Familien massives Langeweile-Potenzial. Doch es gibt in Bochum sehr wohl Freizeitangebote, die auch in Corona-Zeiten Spaß und Sicherheit zugleich versprechen. Wir haben einige davon zusammengestellt.

Wasser marsch im Hallenbad

Schwimmen und Planschen zählen zu den Ferien-Klassikern. In diesem Herbst gelten in den Bochumer Bädern jedoch besondere Regeln. Die Hallenbäder Langendreer, Linden und – ausnahmsweise in den Ferien – auch das Nordwestbad in Hofstede sind montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 15.30 Uhr geöffnet. Nötig ist nach wie vor ein E-Ticket. Das gibt es auf www.wasserwelten-bochum.de. Zur Wahl stehen dabei verschiedene Zeitfenster. Samstags und sonntags lädt zusätzlich auch das Uni-Bad in Querenburg von 8 bis 15.30 Uhr ein. Wer’s muckelig mag: In den Bädern ist jedes Wochenende Warmbadetag. Tickets für Kinder gibt es ab 1,50 Euro, für Erwachsene ab drei Euro.

Ohne Reservierung ins Freizeitbad

Ohne Reservierung kann täglich von 10 bis 21 Uhr das Freizeitbad Heveney am Kemnader See besucht werden. Im Schwimmbad kostet der Eintritt für Erwachsene sechs Euro für zwei Stunden und sieben Euro für vier Stunden. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 3,50 Euro für zwei Stunden und fünf Euro für vier Stunden. Samstags kommt ein Zuschlag von einem Euro, sonntags von zwei Euro dazu. Tages- und Familienkarten sind nicht im Verkauf – „um so vielen Gästen wie möglich den Besuch des Schwimmbades zu ermöglichen“, so das Freizeitbad. Infos: www.freizeitbad-heveney.de.

Der Zauberer TanBa zählt zu den Künstlern der Herbststaffel „Ganz schön magisch“ im Varieté et cetera. Für Familien ist eine Ferienaktion gestartet. Foto: Varieté et cetera

Kinder kommen gratis ins Varieté

Das Varieté et cetera an der Herner Straße hat seine „Herbstblatt“-Aktion gestartet. Bis 25. Oktober gibt es für jedes gekaufte Ticket (ab 31 Euro) freien Eintritt für ein Kind bis 14 Jahre: egal ob es die Show mit Mama, Papa, Oma, Opa oder den Paten besucht. Spannung und Top-Artistik sind bei „Ganz schön magisch“ mit dem Zauberer und Entertainer Matthias Rauch unter hygienisch sicheren Corona-Bedingungen angesagt. Die Vorstellungen beginnen donnerstags um 20 Uhr, freitags und samstags um 18 und 21 Uhr sowie sonntags um 19 Uhr. Infos und Karten auf www.variete-et-cetera.de und unter 0234/130 03. Einfach bei der Buchung das Stichwort „Aktion Herbstblatt“ nennen.

Tierpark mit neuer Attraktion

Tierisches Vergnügen bereitet ein Besuch im Tierpark an der Klinikstraße. Von 9 bis 18 Uhr ist die Anlage (seit dem Sommer neu: die Asienwelten) im Oktober geöffnet. In geschlossenen Räumen, etwa im Aquarien- und Terrarienhaus und im Nachttierhaus, gilt die Maskenpflicht. Der schaurig-schöne Halloween-Abend am 31. Oktober, in früheren Jahren stets ein Publikumsmagnet, muss wegen Corona abgesagt werden. Infos: www.tierpark-bochum.de

Kleine Kumpels im Bergbaumuseum

Mit einem eigenen Ferienprogramm wartet das Bergbaumuseum auf. Dazu gehören Kinderführungen im Anschauungsbergwerk sowie Bastel- und Malaktionen. Nach dem aufwendigen Umbau gelten seit diesem Monat neue Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, an jedem ersten Donnerstag bis 20.30 Uhr. Die letzte Grubenfahrt startet um 16 Uhr, die letzte Turmfahrt um 17 Uhr. Eine Familienkarte (bis zu vier Kinder) kostet 22 Euro. Ansonsten gilt noch bis zum Jahresende: Man zahlt den Eintrittspreis, den man für angemessen hält. Infos: www.bergbaumuseum.de/ferien

Die lebensgroße Abformung eines gestrandeten Wals ist der Hingucker der aktuellen Ausstellung im Bochumer Kunstmuseum. Für Ferienkinder gibt es Kreativ-Aktionen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Wal-Geschichten im Kunstmuseum

Kreative Ferien-Workshops für Kinder ab sechs Jahren richtet das Kunstmuseum an der Kortumstraße ein. Dabei geht es u.a. um Wal-Geschichten – passend zur Ausstellung „The Cast Whale Project“ des israelischen Bildhauers Gil Shachar mit der lebensgroßen Abformung eines in Südafrika gestrandeten, 14 Meter langen Buckelwals (noch bis 25. Oktober). Infos: www.kunstmuseumbochum.de

Einlochen auf der Minigolfbahn

Nichts geht über einen Herbst-Spaziergang an der frischen Luft? Dann ist eine Tour mit Kind und Kegel etwa um den Kemnader See (ca. zweieinhalb Stunden, auch für Ungeübte machbar) oder durch das idyllische Weitmarer Holz besonders zu empfehlen. Hier kann ein Abstecher auf die – so heißt es – schönste Minigolfbahn in der Region gemacht werden. Unterhalb des Restaurants Borgböhmer’s Waldesruh (Papenloh) kann eingelocht werden.

Bowling-Spaß mit Familienpaket

Spaß für jung und alt verheißt Bowlen. An der Herner Straße hat mit dem „Bochumer Bowling-Treff“ eine der ältesten Anlagen in NRW wieder geöffnet. Es gelten die Corona-Regeln mit Maskenpflicht außer an der Bahn und am Tisch. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags ab 15 Uhr, freitags und samstags ab 14 Uhr und samstags ab 10.30 Uhr. Wer das Familienpaket (ab 52 Euro) bucht, darf mit bis zu sechs Personen für zwei Stunden auf Strike-Jagd gehen. Bowlingschuhe, Nachos und Softdrinks sind dabei inklusive. Infos: www.bobt.de