Bochum: Das passiert beim „Steakhaus Hubbert“ in Hiltrop

Bochum-Hiltrop. Das „Steakhaus Hubbert“ in Bochum-Hiltrop hat sich in eine Baustelle verwandelt. Was dort passiert und wann die Gäste wieder in das Lokal können.

Das „Steakhaus Hubbert“ in Bochum-Hiltrop ist derzeit eine Baustelle. Nach rund zwei Jahren haben die ehemaligen Pächter das Restaurant Anfang des Jahres aufgeben müssen. Neue Pächter wurden allerdings schon gefunden – und die stecken zurzeit mitten in den Umbauarbeiten.

Das „Steakhaus Hubbert“ wird derzeit zu einem griechischen Restaurant umgebaut. Auch der Name soll sich bei der Eröffnung, die für Ende April geplant ist, ändern, verrät Yanni Alla, der zusammen mit seiner Frau Zamira Alla der neue Pächter des Wirtshauses an der Dietrich-Benking-Straße 2B ist. „Piatto“ (griechisch und italienisch für Teller) lautet der neue Name des Restaurants in Hiltrop.

In neuem griechischem Restaurant in Bochum wird es kein Gyros geben

Eine Speisekarte haben die neuen Restaurantpächter bereits entwickelt. Zum einen wollen Alla und seine Frau griechischen Meze, also kleine Häppchen, die mit spanischen Tapas vergleichbar sind, anbieten. Zum anderen werde es Fleischspezialitäten, wie beispielsweise Grillteller, Steaks und Filets geben. Eine Sache werde es aber nicht geben: „Wir bieten kein Gyros an“, sagt Alla schmunzelnd.

Veranstaltungsraum im „Piatto“ kann gemietet werden Neben dem Restaurantbetrieb können im „Piatto“ auch Events veranstaltet werden. Für beispielsweise Beerdigungen oder Geburtstage und andere Feierlichkeiten kann der Raum im „Piatto“ angemietet werden. Nach der Eröffnung Ende April wollen Yanni und Zamira Alla ihre Gäste bis auf dienstags täglich willkommen heißen. Montags und mittwochs bis freitags wird das griechische Restaurant ab 16 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende werden die Gäste bereits ab zwölf Uhr griechische Spezialitäten serviert bekommen.

Damit grenzen sie sich von den vorherigen Pächtern ab. Diese haben jugoslawische Spezialitäten angeboten. Aus verschiedenen Gründen haben die ehemaligen Pächter, die das Steakhaus 2020 übernommen haben, schließen müssen. Auf eine Anfrage unserer Redaktion wollten sie sich allerdings nicht äußern.

Umbau in neuem Bochumer Restaurant hat begonnen

Der Innenraum des ehemaligen "Steakhaus Hubbert" in Bochum-Hiltrop erinnert zurzeit nicht an ein Restaurant. Der Veranstaltungsraum wird noch durch Holz- und Glastüren abgegrenzt. Foto: Inga Bartsch

Seit Montag, dem 13. Februar, stecken die Pächter mitten in den Umbauarbeiten für das Restaurant. Die Möbel, die Theke, die Räume, alles soll neu gemacht werden. Auch neue Fenster und Türen soll das Lokal bekommen. „Wir möchten unser Restaurant modern einrichten“ erzählt Yanni Alla von seinen Plänen. Der Veranstaltungsraum innerhalb des Restaurants soll durch Holz- und Glastüren von dem restlichen Restaurantbetrieb getrennt werden. Nach all den Umbauarbeiten können 80 Gäste in dem Lokal Platz finden, 40 davon passen in den Veranstaltungsraum.

Aber nicht nur innen wird gearbeitet, auch der Außenbereich soll erneuert werden. Bei allen Vorbereitungen kommen die neuen Pächter kaum dazu, an die Eröffnung ihres Restaurants zu denken. „Jetzt grade haben wir noch so viel mit dem Organisatorischen zu tun“, sagt Yanni Alla. Dennoch blicke er zuversichtlich auf den Tag, an dem er und seine Frau die ersten Gäste im „Piatto“ begrüßen dürfen.

Bezirksbürgermeister Bochum-Nord blickt zuversichtlich auf die Eröffnung

Der Bezirksbürgermeister für den Bochumer Norden, Henry Donner (SPD), freut sich auf die Eröffnung des griechischen Restaurants: „Es ist wichtig, dass wir so ein Lokal in Hiltrop haben.“ Das „Steakhaus Hubbert“ sei immer ein wichtiger Treffpunkt im dörflichen Stadtteil gewesen. „Dieser Treff ist einfach notwendig hier im Quartier.“

Der Bezirksbürgermeister hofft, dass sich das „Piatto“ nach der Eröffnung ebenfalls zu einem solchen Ort entwickelt – „dann sehe ich da auch eine Zukunft.“ Donner freue sich nicht nur als Bezirksbürgermeister für Hiltrop, sondern auch als Privatperson auf die Eröffnung des griechischen Restaurants.

