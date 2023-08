Bochum: Das Dorffest diesmal wie ein Klassentreffen im Regen

Bochum-Langendreer. Die siebte Auflage des Langendreerer Dorffestes in Bochum kann den Regen ab. 25 Aussteller waren diesmal auf der Alten Bahnhofstraße mit dabei.

Seine Qualitäten konnte ein vergleichsweise kurzes Straßenstück am Samstag erneut unter Beweis stellen. Der verkehrsberuhigte Teil der Alten Bahnhofstraße sucht seinesgleichen, wenn es um die Qualität zum Bummeln und Feiern geht, sprich: Für ein Nachbarschaftsfest. Nicht umsonst ist das gepflasterte Stück zwischen Ovelacker und Hauptstraße am Langendreerer Markt das „Dorf“ im besten Wortsinne.

Immerhin 25 Stände von Kreativen, Geschäftsleuten und Vereinen waren bei dieser siebten Auflage des Dorffestes dabei. Norbert Büscher schaffte es denn gleich, eine besondere Widmung unters Volk zu bringen. Wie speziell dieses Treffen und dieses Fest, gerade für ihn aus dem Orga-Team, das könne am besten ein besonderer Song ausdrücken, beschrieb der Senior der Band „Gypsys“, die zu den Dauergästen beim Dorffest gehörte.

Oldies auf der Bühne in Bochum-Langendreer

So sang er unter dem kleinen Zeltdach der Bühne seine beachtliche Version der Jubelarie der Toten Hosen „Tage wie diese“. Und vor Klassikern brauchen sich die Gypsys nicht zu scheuen, denn vor der Pause legten sie mit „Hotel California“ von den Eagles nicht minder sicher nach, während zahlreiche Besucher das alles per Handy-Video dokumentierten.

Die Band „Gypsys“ mit Sänger Norbert Büscher unterhielt beim Dorffest mit einem Potpourri bekannter Songs. Foto: Uli Kolmann / WAZ

Überhaupt zeigten zumindest während der trockenen Phase des Dorffestes die Älteren, was alles geht bei einem solchen Event. Ganz besondere Fähigkeiten legte dabei etwa auch Dieter Kretke, der Altgeselle beim Dachdeckerbetrieb von Christian Müller, mit stolzen 79 Jahren noch an den Tag. Er bewies seine Fähigkeiten mit Spitze und Schneide des traditionellen Schieferhammers.

„Der macht uns immer noch was vor“, beschreibt auch Firmenchef Müller, nebenbei mit Gattin Petra ebenfalls in der Organisations-Mannschaft des Dorffestes. „Der kommt auch als Rentner immer noch in der Firma vorbei und holt sich einen Arm voller Platten ab.“ Und was Kretke auf dem Müllerschen Hof gezaubert hat, konnte in Kleinserie auch auf der Alten Bahnhofstraße bewundert werden.

Ein Meister am Schieferhammer ist Dieter Kretke, dem hier Christian Müller zusieht. Kretke zeigte Kunstwerke aus Naturschiefer. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Kleine Kunstwerke aus Naturschiefer

Er präsentierte Schriftzüge aus dem schwarzen Natur-Baumaterial, etwa des VfL Bochum, von Schalke 04, eines Schachtgerüsts, von Blumen oder Enten, und das gleich neben dem Nagelbalken, an dem die Besucher selbst probieren konnten, wie gut sie mit dem schmalen Schieferhammer treffen - und ob überhaupt.

Christian Müller war am frühen Nachmittag zufrieden mit dem Besucherecho zum Dorffest. „Es ist inzwischen wieder ganz gut gelungen, die Nachbarn zum Mitmachen zu kriegen. Und das Dorffest ist inzwischen fast schon Pflicht für manche Alteingesessene. Wir hatten schon mal Dauerregen, aber am Abend waren die Bierfässer leer und die Würstchen alle“, erinnert er sich lachend.

Dämmerschoppen vorab auf der Wunschliste

„Wir müssen schon gar nicht mehr viel Werbung machen“, meint Müller. „Allerdings hätten wir gern am Freitag schon einen Dämmerschoppen vorab gemacht, aber das wären stolze Kosten von rund 1400 Euro zusätzlich an Gebühren gewesen. Vielleicht gelingt uns das beim nächsten Mal mit einem neuen Sponsorenkreis.“

Eine eigene, kleine Dorffest-Karte präsentierte bei der siebten Auflage die Gaststätte Marktbörse mit Wildschweinbratwurst, Drillingen mit Kräuterdipp und Getränken wie Holunder-Hopfen oder Lillet Wildberry. Erstmals dabei war auch das nepalesische Restaurant „Himalayan Kitchen“, das unter anderem Frühlingsrollen anbot.

Munter weiter im Bochumer Osten Nach den Sommerferien ist der Kalender im Bochumer Osten wieder prall gefüllt. So wird schon zum zweiten Male in Langendreer den „Hof-Flohmarkt“ am 9. September von 11 bis 17 Uhr geben. Anmeldungen sind noch möglich bis zum 11. August per E-Mail an troedelmarkt@langendreer-hats.de. Danach wird eine detaillierte Karte mit den Teilnehmern aufgestellt. Der ökumenische Gospelchor Langendreer schnürt dann ein munteres Bündel mit dem CVJM-Posaunenchor am Samstag, 26. August, um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Michaelkirche, Birkhuhnweg. „Oh happy day“ heißt es dann, geboten wird das Beste aus 35 Jahren.

