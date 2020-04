Bochum: Dank Rauchmelder bleibt Feuer im Bad ohne Folgen

Bochum. Zu einem Wohnungsbrand in Bochum rückte die Feuerwehr am Morgen aus. Das Feuer hatte sich im Bereich des Bades entzündet. Verletzte gab es nicht.

Wie wichtig Rauchwarnmelder sind, zeigte sich am Freitagmorgen. Der Alarm eines Rauchwarnmelders alarmierte in der Nacht die Mieter einer Wohnung in Bochum. Die Feuerwehr rückte wenig später aus und löschte den Brand.

Feuer im Badezimmer: Rauchmelder alarmiert schlafende Mieter

Gegen 3.50 Uhr wurde der Feuerwehr Bochum ein Brand in einer Wohnung in einem Gebäude in der Straße Castroper Hellweg in Gerthe gemeldet. Wie die Feuerwehr berichtet, hatten Rauchwarnmelder in der Wohnung die Mieter in der Nacht im Schlaf alarmiert und die Rauchentwicklung in den Räumlichkeiten angezeigt.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 3 stellten schnell einen Brand im Badbereich einer Wohnung im 3. Obergeschoss fest. Das Treppenhaus war bereits mit Rauch gefüllt. Die Mieter der Wohnung hatten beim Eintreffen der Feuerwehr das Objekt eigenständig verlassen und wurden nachfolgend durch den Rettungsdienst betreut.

Feuerwehr hat den Brand schnell unter Kontrolle

Der Brand selber konnte zügig durch die Kräfte der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Zeitgleich wurden die restlichen Räume der Wohnung sowie der angrenzenden Nachbarwohnung kontrolliert und alle betroffenen Bereiche gelüftet.

Durch die lokal begrenzte Brandeinwirkung konnte der restliche Teil der Wohnung im Anschluss an die Mieter übergeben werden. Eine weitere ärztliche Versorgung war laut Feuerwehr nicht notwendig

Insgesamt waren neben den Kräften der Feuerwache Werne und der Innenstadtwache, der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und Kräfte der Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle alarmiert.

Hinweise zur Brandursache gibt es noch nicht.

