In Bochum findet wieder eine Kleidertausch-Party statt (Archivbild).

Veranstaltung Bochum-Dahlhausen: Kleidertausch-Party drei Tage in Folge

Bochum-Dahlhausen. An drei Tagen in Folge können in Bochum-Dahlhausen Kleidungsstücke für Null Euro ergattert werden. Alle Informationen zur Kleidertausch-Party.

Wer preiswert und auf nachhaltige Weise neue Kleidung bekommen möchte, für den lohnt sich ein Besuch beim Kleidertausch im Freiraum Dahlhausen, Dr.-C.-Otto-Straße 126. Die Veranstaltung der Initiative für Nachbarschaft und Nachhaltigkeit Bochum-Dahlhausen findet statt am Donnerstag, 29. Juni, von 18 bis 21 Uhr, am Freitag, 30. Juni, von 15 bis 18 Uhr, sowie am Samstag, 1. Juli, von 10 bis 13 Uhr.

Kleidertausch Dahlhausen: Punktesystem bestimmt Wert der Kleidung

„Beim Kleidertausch wird nicht gezahlt, nur getauscht“, heißt es in der Mitteilung. Das funktioniere mit einem Punktesystem. Ein Tuch habe zum Beispiel den Wert von einem Punkt. Eine Jacke sei vier Punkte wert, ein Kleid drei Punkte und ein T-Shirt zwei Punkte. Der „Wert“ der Kleidungsstücke werde also in Punkte umgewandelt. Diese würden die Kleidertausch-Währung bilden, heißt es.

Jede Person könne bis zu 20 Kleidungsstücke mit zur Party bringen. Werden Kleidungsstücke nicht getauscht, könnten diese am Ende wieder mitgenommen oder gespendet werden werden.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum