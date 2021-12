Bochum: Covid-Patient aus Sachsen kehrt in die Heimat zurück

Verabschiedung im Bergmannsheil: Ein Covid-Patient aus Sachsen konnte nach vierwöchtiger Behandlung in Bochum in seine Heimat zurückkehren.

Vier Wochen wurde er in Bochum behandelt. Nun kehrt er in seine Heimat zurück: Ein Covid-Patient aus Sachsen konnte am Mittwoch aus dem Bergmannsheil entlassen werden.

Anfang Dezember hatten sich das Bergmannsheil und das Katholische Klinikum Bochum (KKB) erstmals an einem innerdeutschen Hilfseinsatz beteiligt. Weil die Krankenhäuser in Sachsen überlastet waren, flog die Luftwaffe sechs Covid-Erkrankte aus Dresden nach NRW aus. Zwei Patienten wurden auf die Intensivstationen der Bochumer Kliniken gebracht.

Lage in den Bochumer Kliniken spitzt sich wieder zu

Der 56-Jährige, der im Bergmannsheil versorgt wurde, ist inzwischen genesen. „Bei seiner Aufnahme war er intubiert und beatmet“, teilt die Uni-Klinik mit. Nachdem sich sein Zustand deutlich verbessert hatte, konnte er vor einer Woche von der Intensivstation verlegt werden. Am Mittwochmorgen ging’s mit einem Krankentransport zurück nach Sachsen. „Dort soll er in einem Rehabilitationszentrum weiter fit gemacht werden“, so ein Kliniksprecher.

Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit hatte das Bergmannsheil zuvor sechs ausländische Covid-Patienten behandelt. Unterdessen spitzt sich die Lage in Bochum wieder zu. Aktuell müssen 56 Covid-Erkrankte in den Kliniken versorgt werden: vier mehr als am Vortag. 17 Patienten liegen auf den Intensivstationen, 14 werden beatmet. Laut Intensivmediziner-Vereinigung Divi sind am Mittwoch 167 von 189 Intensivbetten in Bochum belegt.

