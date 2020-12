Bochum: Corona zum Trotz – was sind Ihre Glücksmomente 2020?

Keep smiling – das Lachen bewahren: Auch und gerade in der Corona-Pandemie gibt es beglückende Momente, Erfahrungen und Erlebnisse. Die WAZ sucht Ihre Mutmach-Geschichten.

Bochum. Corona zum Trotz: Dieses Jahr hielt für viele Bochumer auch erfreuliche Ereignisse bereit. Welches waren Ihre Glücksmomente? Schreiben Sie uns!

Er ist einer der meist gehörten Ausrufe dieser Tage: „Gut, dass dieses Jahr endlich vorbei ist!“ In der Tat: Die Corona-Pandemie hat vieles verändert. Abrupt. Gnadenlos. Hat Tod und Tränen, Krankheit und Kummer über immer mehr Familien gebracht. Hat komplette Branchen in Existenznöte gestürzt. Hat Zehntausende Arbeitnehmer unvermittelt mit Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit konfrontiert. Hat Eltern und Kinder gleichermaßen beim Homeoffice und Homeschooling in die Verzweiflung getrieben. Hat Tausende in die häusliche Quarantäne gezwungen. Hat ungezählte Pläne durchkreuzt.

Und es ist noch lange nicht vorbei. Dieses verfluchte Jahr bald schon. Doch die Sorgen und Herausforderungen der Corona-Krise bleiben.

Gesucht: Geschichen, die Mut machen

Die WAZ Bochum spiegelt seit dem Frühjahr alle Folgen der Pandemie in unserer Stadt wider. Täglich neu in Zahlen und Fakten. In Berichten, Reportagen und Interviews. Immer mit betroffenen Menschen im Mittelpunkt, die die Hauptlast dieser Jahrhundertkrise zu tragen haben – und sie oft mit großer Tapferkeit versuchen zu meistern.

Genau hier setzt unser Aufruf an. Ergänzend zur aktuellen Corona-Berichterstattung möchten wir in den nächsten drei Wochen Ihre Mutmach-Geschichten erzählen. Welches waren trotz, womöglich ja wegen Corona Ihre Glücksmomente 2020? Welche Erlebnisse, Erfahrungen und Ereignisse in Ihrem persönlichen Umfeld haben Sie besonders gefreut, als erfüllend und beglückend empfunden? Haben Sie sich trotz dieser verrückten Zeiten entschlossen, einem geliebten Menschen das Ja-Wort zu geben? Sind Sie Eltern geworden? Sind Sie als Paar, als Familie, in der Nachbarschaft, unter Kollegen enger zusammengerückt? Haben Sie neue Freundschaften knüpfen können? Wer hat Ihnen in herausragender Weise Hilfe und Beistand geleistet und ein Dankeschön verdient?

Gemeinsames Zeichen der Hoffnung

Schicken Sie Ihre Beiträge (gerne auch mit Foto!) per E-Mail an redaktion.bochum@waz.de oder per Post an die WAZ-Redaktion, Stichwort „Glücksmomente“, Huestraße 25 in 44787 Bochum. Sie möchten uns Ihre Geschichte persönlich erzählen? Dann haben Sie die Möglichkeit, WAZ-Redakteur Jürgen Stahl am Freitag (11.) von 12 bis 14 Uhr unter 0234/966 14 44 telefonisch zu erreichen.

Wir freuen uns auf Ihre Glücksmomente 2020! Damit wir zum Jahresausklang ein gemeinsames Zeichen der Hoffnung setzen.

