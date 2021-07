Bochum: Corona-Impfungen in Stadtteilen werden fortgesetzt

668 Impfungen wurden in dieser Woche am Impfbus in Bochum (hier in Querenburg) vorgenommen. Die mobilen Impfungen werden fortgeführt.

Bochum. Die Stadt setzt die mobilen Corona-Impfungen in Bochum fort. Am Samstag wird im Hannibal-Einkaufszentrum erstmals eine Zeltstadt aufgebaut.

Das Bochumer Impfzentrum führt seine Einsätze in den Stadtteilen fort. Nachdem in dieser Woche ein Impfbus unterwegs war, wird am Samstag (17.) im Hannibal-Einkaufszentrum an der Dorstener Straße in Hofstede erstmals eine Zeltstadt aufgebaut. Von 9 bis 12 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahre in dem mobilen Impfzentrum willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind der Personalausweis, die Krankenversichertenkarte und – falls vorhanden – der Impfpass.

In der nächsten Woche nutzt das Impfzentrum ein leerstehendes Ladenlokal im Ruhrpark. Von Montag (19.) bis Samstag (24.) steht das Team täglich von 14 bis 19 Uhr bereit. Der genaue Standort wird noch mitgeteilt.

668 Impfungen an drei Tagen im Impfbus

Den Einsatz des Impfbusses wertet Björn Sperber, Leiter des Bochumer Impfzentrums, als Erfolg. An drei Tagen und neun Stationen wurden in dem Bogestra-Bus insgesamt 668 Spritzen gesetzt: zuletzt am Donnerstag auf dem Alten Markt in Wattenscheid (121), auf dem Max-König-Platz in Günnigfeld (62) und im Schulzentrum Gerthe (83). Ob und wann der Impfbus weiter rollt, ist noch offen.

