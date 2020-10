Bochum: Collegium vocale meldet sich mit Brahms-Abend zurück

Bochum. Nach längerer Corona-Pause tritt der Chor Collegium vocale wieder auf. Chorleiter Hans Jaskulsky hat eine ungewöhnliches Programm vorbereitet.

Der Chor Collegium vocale lädt nach längerer Pause wieder zum Konzert nach Bochum ein. Chorleiter Hans Jaskulsky verrät Details.

Die Corona-Pause war ungewöhnlich lang, nicht wahr?

Jaskulsky: Wir sind überaus froh, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können, wenn auch unter besonderen Bedingungen. Da die Besucherzahl begrenzt ist, muss man sich mit Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort, Telefon) per Email unter info@cvib.de anmelden. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben und am Abend des Konzerts noch freie Plätze in der Reihenfolge des Eintreffens.

Wann findet der Auftritt statt?

Das Konzert findet am Sonntag, 4. Oktober, um 20 Uhr in der Christ-König-Kirche (Steinring 28) statt. Der Eintritt ist frei. Am Ende des Konzerts wird es eine Sammlung zur Deckung unserer Kosten geben.

Was wird geboten?

Der Abend ist dem Komponisten Johannes Brahms gewidmet und präsentiert neben weltlicher Musik für Chor a cappella und mit Klavierbegleitung auch Solowerke für Klavier. Das Herzstück stellt der Zyklus „Liebeslieder-Walzer“ op. 52 dar.

