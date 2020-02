Autohäuser für eine Nacht in Großraumdiscos zu verwandeln: Das ist die Spezialität der Veranstaltungsagentur Kroll-Schäfer. Seit mehr als zehn Jahren sind die Bochumer mit ihrem ebenso aufwendigen wie zugkräftigen Format am Start. Fortsetzung folgt am Samstag, 21. März, im Mercedes-Autohaus Lueg. Willkommen im „Club“.

Es begann 2008 in Hofstede. Die abgefahrene Idee hatte Caba Kroll, der als einer der erfahrensten Discjockeys und Party-Macher in Bochum die hinreichende Expertise mitbringt. Warum nicht einen der opulenten PS-Tempel für einige Stunden als Partyzone nutzen?

Partys in Autohäusern: Format funktioniert landesweit

Ralf Schäfer, mit Caba Kroll Geschäftsführer der „Eventmanufaktur“ mit Sitz in Riemke, und sein Cousin Thomas waren schnell überzeugt. Im damaligen Audi-Zentrum an der Porschestraße stieg die – erfolgreiche – Premiere. 2009 folgte der Wechsel nebenan zu BMW Procar. Seit 2012 ist „The Club“ bei bei Mercedes Lueg heimisch. Jeweils im Frühjahr und Herbst wird an der Universitätsstraße gefeiert. Die Stimmung: prächtig. Das Publikum: bunt gemischt. Die Resonanz: bemerkenswert. Die 1000 Tickets sind stets binnen kurzer Zeit vergriffen.

Längst hat sich „The Club“ auch außerhalb der Stadtgrenzen etabliert. „Im Schnitt gibt es jährlich zwölf Termine, unter anderem in Mülheim, Gelsenkirchen und Essen“, berichten Ralf Schäfer und Caba Kroll, die mit ihrem Team an der Riemker Straße eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen für private und gewerbliche Kunden planen und ausrichten.

Ralf Schäfer (li.) und Caba Croll sind mit ihren „The Club“-Partys auf Erfolgskurs. Foto: FFS

Am Vormittag ist wieder alles beim Alten

Das Prozedere in den Autohäusern ist inzwischen Routine. Am späten Freitag werden die Verkaufshallen leergeräumt. Mobile Technik von Licht bis Ton, Verkaufstheken und mehr als drei Dutzend Mitarbeiter stehen bereit, wenn am Samstag um 21 Uhr das Partyvolk herbeiströmt. Bis zum frühen Morgen wird getanzt, getrunken, gelacht, geflirtet. Am Vormittag ist das Autohaus dann wieder: ein Autohaus.

Info Vorverkauf für den 21. März läuft Online sind die Tickets für die „The Club“-Party am Samstag, 21. März, im Autohaus Lueg (Universitätsstraße 44-46) bereits vergriffen. In dieser Woche startete der Vorverkauf mit Hartkarten (20 Euro) bei Lueg, im Café Zentral und im Sportgeschäft „Die Jungs“ (Hellweg). Beginn ist um 21 Uhr. Frank „Zappel“ Klemans, DJ Pearl und Caba Kroll legen auf. Infos: ww.the-club-event.de

Im Herbst warten Kroll-Schäfer mit einer Bochum-Premiere auf: der Cala-Ratjada-Party. Seit zehn Jahren holt die Agentur ein starkes Stück Mallorca ins Ruhrgebiet. Gastronomen aus der Malle-Partyhochburg fliegen mit ihren Mitarbeitern von der Ferieninsel für ein Wochenende ein, um mit ihren deutschen Stammgästen und weiteren Besuchern eine feuchtfröhliche Nacht im kühlen Alemania zu zelebrieren.

Cala Ratjada liegt im Herbst für eine Nacht in Hamme

Zuletzt fanden die Partys in Köln statt. Am 21. November gibt’s das Original-Cala-Ratjada-Feriengefühl in Hamme: Gefeiert wird erstmals im „Showpalast Rouge“, der zum Jahreswechsel an der Freudenbergstraße an den Start gegangen war und neben monatlichen Dinner-Shows künftig auch mit weiteren Veranstaltungen ein neues Glanzlicht in Bochum und im Revier setzen will.