Bochum: „Classic Night Band“ kehrt ins Musikforum zurück

Bochum. Die „Classic Night Band“ kehrt ins Musikforum zurück. Zuvor gibt’s eine Neuauflage des „Rathaus-Clubbing“. Die Termine, der Vorverkaufsstart.

Die Classic Night Band, viele Jahre in der Zeche zu Hause, hat mit dem Musikforum eine neue Heimstatt in Bochum gefunden. Im Herbst wird der Konzertreigen an der Viktoriastraße an sieben Abenden fortsetzt: erneut mit den Bochumer Symphonikern, voraussichtlich wieder vor ausverkauftem Haus.

Mit „Bosy goes Pop“ hat Classic-Night-Chef Torsten Sickert 2019 ein neues Format erschaffen. Zum Auftakt interpretierten Jörg Thimm und Dieter Nientied (Central Park Band) das Lebenswerk von Simon & Garfunkel. Im Herbst 2022 verzauberten Esther Brouns und Maartje Peeters das Publikum mit den Klassikern von Abba.

„Classic Night Band“ in Bochum: Diesmal wird Queen gefeiert

Fortsetzung folgt vom 12. bis 14. Oktober (jeweils 20 Uhr) mit „Bohemian Symphony“. Holger Auer, Urgestein und Publikumsliebling der „Classic Night Band“, trägt im Zusammenspiel mit den Bochumer Symphonikern unter der Leitung von Svetoslav Borisov die größten Hits von Queen vor. „Wir erweisen den Majestäten die Ehre und präsentieren ihre Songs im orchestralen Gewand“, heißt es in der Ankündigung.

Schon Tradition hat die „Silent Night“, mit denen die „Classic Night Band“ und die Symphoniker Glanzlichter in der Weihnachtszeit setzen: in diesem Jahr vom 20. bis 23. Dezember (jeweils 20 Uhr). Versprochen wird „eine Reise durch die Welt der Pop- und Rockmusik im besinnlich-stimmungsvollen Sound“.

Der Vorverkauf für sämtliche Bosy-Konzerte der neuen Spielzeit startet am Montag, 19. Juni, um 9 Uhr an der Kasse des Musikforums sowie online auf bochumer-symphoniker.de.

Das „Rathaus-Clubbing“ wird am 5. August mit der „Classic Night Band“ (hier 2022) fortgesetzt – diesmal ohne Chor. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

„Rathaus-Clubbing“ im August im ausverkauften Innenhof

Nahezu ausverkauft ist das „Rathaus-Clubbing“, mit dem Torsten Sickert und seine Band am Samstag, 5. August, in den Innenhof des Bochumer Rathauses zurückkehren. 500 Besucher bejubelten 2022 die Premiere, damals im Rahmen des Musiksommers. Weil es bei der Neuauflage nur Stehplätze gibt, finden diesmal 1000 Menschen Platz. Beginn ist um 21 Uhr. Infos auf bochum.de/rathausclubbing.

