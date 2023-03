Bochum: „City-Tor-Süd“-Projekt erhält Millionenförderung

„City-Tor-Süd“: Das Projekt in Bochum erhält jetzt eine Bundesförderung in Millionenhöhe.

Bochum-Innenstadt. Auf das Bochumer Projekt „City-Tor-Süd“ wartet ein Geldregen. Vom Bund gibt es eine Förderung in Millionenhöhe und Lob der Bundesbauministerin.

Gute Nachrichten für das „City-Tor-Süd“-Projekt in Bochum: Es kommt eine Millionenförderung. Der Haushaltausschuss des Bundes hat im Rahmen des Programms „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ das Bochumer Konzept für eine Förderung ausgewählt.

Bochum: 2,2 Millionen Euro für „City-Tor-Süd“-Projekt

Der Haushaltsausschuss hat für das Programm einen Topf von insgesamt 176 Millionen Euro vorgesehen und 64 Projekte in ganz Deutschland dafür ausgewählt. So hat Bochum mit dem Projekt „Neubau einer Parkanlage mit Sportangeboten am City-Tor-Süd“ überzeugt und erhält eine Summe von knapp 2,2 Millionen Euro. Damit sollen mit neuen Grünlagen die Attraktivität weiter gesteigert und die Angebote zur Freizeitgestaltung ausgebaut werden.

„City-Tor-Süd“: Lob von der Bundesbauministerin

„Die Stadt Bochum hat sich mit ihrem Projekt durchgesetzt. Ihr Vorhaben, mehr Grün für die Stadt und damit für Mensch und Fauna zu schaffen, steht beispielhaft für viele Kommunen in ganz Deutschland“, sagt Bundesbauministerin Klara Geywitz. „Dabei wollen wir helfen. Parkanlagen, Grünflächen und Gewässer anzulegen, zu sanieren oder zu erweitern, wie in Bochum, hilft dabei, Klimaveränderungen verträglich zu machen“, fügt sie hinzu.

