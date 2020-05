Bochum: City-Baustelle sorgt für Nadelöhr auf dem Westring

Tief ins Erdreich sind Bagger an der Großbaustelle schon vorgerückt. Jetzt wird auf der Westring-Seite eine Betonpumpe aufgestellt.

Bochum. Der Bau des Viktoria-Karrees in der Innenstadt von Bochum führt zu einer Verkehrsbeeinträchtigung. Auf dem Westring wird eine Fahrspur gesperrt.

Für den Bau des Viktoria-Karrees Bochum in der Innenstadt muss für eine längere Zeit eine Betonpumpe am Westring aufgestellt werden.

Das führt zur Sperrung der rechten Fahrspur des Westrings zwischen Viktoriastraße und Junggesellenstraße in Fahrtrichtung Alleestraße im Zeitraum von Donnerstag, 14. Mai, ab 6 Uhr, bis Freitag, 31. Juli,18 Uhr.

ABC- und Junggesellenstraße weiter befahrbar

Das Einfahren in die ABC-Straße und das Ausfahren aus der Junggesellenstraße sind weiterhin möglich, so der Bauherr, die Hanseatischen Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft (HBB) aus Hamburg. Wegen dieser Maßnahme wird auf der südlichen Viktoriastraße und dem Südring von Kortumstraße an zusätzlich eine Fahrspur gesperrt.

