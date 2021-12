Bochum: Chemikalien-Verdacht – Zeppelindamm wieder frei

Bochum. Autofahrer alarmieren die Feuerwehr Bochum: Dämpfe am Rande des Zeppelindamms. Einsatzkräfte untersuchen die Umgebung auf Chemikalien.

Ungewöhnliche Dämpfe nahmen Autofahrer am Zeppelindamm in Bochum-Wattenscheid am Dienstagvormittag (14. Dezember) neben der Fahrbahn wahr und alarmierten die Feuerwehr.

Diese ist zurzeit dem Verdacht nachgegangen, es könne sich um Chemikalien handeln, die aus dem Boden austreten oder dort abgeladen worden sein könnten.

Eine Geruchsbelästigung schloss ein Sprecher der Feuerwehr allerdings direkt nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus. Die Landstraße wurde zunächst zwischen der Varenholz- und der Zollstraße gesperrt.

Sperrung sorgt für Staus in Bochum

Inzwischen könne Entwarnung gegeben werden, bekräftigt Feuerwehr-Sprecher Florian Jäger. An einer Stelle sei eine leichte Säure festgestellt worden. Das Umweltamt der Stadt sei in Kenntnis gesetzt worden, dass an der fraglichen Stelle das Bodenmaterial ausgekoffert und entsorgt werden müsse. Die Feuerwehr hat eine geringe Menge Chemikalienbinder ausgestreut, um den Gefahrstoff am Ort zu sichern.

Weil in Bochum-Eppendorf zurzeit mehrere Baustellen den Durchgangsverkehr ohnehin aufhalten, kam es auf allen möglichen Umgehungsstrecken zu Stauungen. Inzwischen ist die Sperrung nach Auskunft der Polizei wieder aufgehoben worden.

