Bochum: CDU will über die AKK-Nachfolge nicht spekulieren

Bochum. Der Rückzug von AKK an der CDU-Spitze überraschte den Kreisverband Bochum. Folgen für „General“ Ziemiak schließt Vorsitzender Haardt nicht aus.

Christian Haardt, Kreisvorsitzender der CDU Bochum, beteiligt sich nicht an Spekulationen, wer Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Bundesvorsitzende(r) wird. Ihr Rückzug sei, „was den Zeitpunkt angeht: überraschend“. Generalsekretär Paul Ziemiak, der als Abgeordneter für den Wahlkreis Bochum II /Herne im Bundestag sitzt, könnte der AKK-Rückzug den Job kosten, glaubt Haardt.

CDU Bochum beklagt schlechtes Krisenmanagement

Kramp-Karrenbauer selbst sei eine gute Generalsekretärin der Partei gewesen, so Haardt. „Ich habe ihr nicht kritisch gegenüber gestanden.“ Ihr Krisenmanagement als Parteichefin indes sei „nicht optimal“ gewesen. Haardt, der Oberbürgermeister-Kandidat seiner Partei in Bochum ist, erinnert an den Umgang der Partei mit der Kritik des Youtubers Rezo („Die Zerstörung der CDU“).

Nach dem politischen Beben in Thüringen und dem offensichtlichen Autoritätsverlust der CDU-Vorsitzenden „war klar, dass wir höchstens noch bis zur Sommerpause Zeit haben, die Umfragewerte wieder zu drehen. Ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht“.

Landesverband NRW sollte nur einen Kandidaten ins Rennen schicken

Kandidaten für AKK-Nachfolge und Kanzlerkandidatur wollte Haardt im Gespräch mit der WAZ nicht nennen. „Wir haben sicher vier bis fünf Leute in unseren Reihen, die in Frage kommen.“ Dass mit Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz ein Trio aus dem Landesverband NRW dazu gehört, dem stimmte Haardt indes zu. „Wir wären aber klug beraten, wenn nur einer aus NRW kandidieren würde.“

Sollte ein NRW-Politiker den Sprung an die Spitze der Partei schaffen, hätte diese laut Haardt auch Folgen für Generalsekretär Paul Ziemiak. „Bundesvorsitzender und General kommen gemeinhin nicht aus dem gleichen Landesverband.“