Bochum: CDU sieht beim Leerstand Versäumnisse der Stadt

Bochum. Der Leerstand in der Innenstadt von Bochum löst eine politische Debatte aus. Die CDU übt Kritik an der Stadtspitze und wirft ihr Versäumnisse vor.

Zwölf Prozent der Einzelhandelsflächen in der Innenstadt von Bochum stehen leer – fast 12.000 Quadratmeter. Schon in drei Jahren werden weitere 15.000 Quadratmeter neue Flächen für den Handel im Viktoriakarree hinzukommen. Ein Überangebot?

Zumindest hat es die Stadt nach Ansicht der CDU-Fraktion im Rat versäumt, die aktuelle Lage auf dem Markt zu untersuchen. „Wir haben den Oberbürgermeister, den Stadtbaurat und den Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklung im Oktober 2017 darauf hingewiesen, dass es sinnvoll sei, das Einzelhandelsgutachten von 2009 zu aktualisieren“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Roland Mitschke.

Aktualisierung ist ausgeblieben

Stadtbaurat Markus Bradtke habe in einer Email erklärt, „die Verwaltung kommt gerne ihrer Anregung nach, die aktuelle Situation und Perspektive des Einzelhandels für die Bochumer Innenstadt durch das mit dem Thema betraute Fachgutachterbüro Junker und Kruse auf den Prüfstand stellen zu lassen“. Geschehen sei das aber nicht. Den Weg für das Viktoria-Karree machten im April 2018 die Ratsmehrheit von SPD und Grünen frei. Die Christdemokraten äußerten derweil Befürchtungen, die Entscheidung könnte sich negativ auf die Lage in der Innenstadt auswirken.

Und sie sehen sich bestätigt angesichts weiterer Leerstände. 46 Ladenlokale im Gleisdreieck sind momentan nicht vermietet, einige davon schon seit einer längeren Zeit. Die Stadt selbst könnte dazu beitragen, die Leerstandsquote zu verringert, argumentiert Roland Mitschke.

Mehr Sauberkeit im Ruhrpark

Das könne aber nicht gelingen, wenn Eigentümer, die in Immobilien investieren wollen, an nicht nachzuvollziehenden Hürden scheiterten. So sei der Eigentümer des Hauses an der Ecke Kortumstraße/Brückstraße mit seinen Plänen im Gestaltungsbeirat gescheitert. Mitschke: „Wir unterstützen das Ziel, die Qualität in der Innenstadt zu erhöhen. Trotzdem muss es eine gewisse Flexibilität und ein Entgegenkommen gegenüber den Eigentümer geben.“

An dieser Stelle müsse Bochum aus seiner Sicht unbedingt nachbessern. Das gelte ebenso für das Thema Sauberkeit und Sicherheit in der Innenstadt. Dem Vergleich mit dem Ruhrpark halte die City nicht stand.