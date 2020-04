Bochum: CDU in Riemke fordert mehr Schutz für junge Bäume

Über die neuen Bäume, die die Stadt Bochum an der Meesmannstraße in Riemke gepflanzt hat, freut sich die CDU. Sie hofft, dass diese auch überleben werden.

Bochum-Riemke. Neue Bäume wurden an der Meesmannstraße in Bochum-Riemke gepflanzt – zum wiederholten Male. Denn bislang werden sie immer wieder beschädigt.

Sind aller guten Dinge drei? Das fragt die CDU in Riemke angesichts der Tatsache, dass die Stadt Bochum das Frühjahr nutzt, um an der Meesmannstraße neue Bäume zu pflanzen. „Damit beseitigt sie endlich einen Missstand der vergangenen Monate, in denen die Meesmannstraße ein deprimierendes Bild bot“, sagt Lothar Gräfingholt, Vorsitzender der CDU in Riemke.

Leider sei dies mindestens die dritte Pflanzung von Bäumen entlang der Straße in den letzten Jahren. „So kann es nicht weiter gehen“, findet Lothar Gräfingholt, der dieses Thema eigenen Angaben zufolge bereits vor rund zehn Jahren zum ersten Mal angesprochen hat und seitdem immer wieder die Entwicklung mit Kopfschütteln verfolgt.

CDU: Bäume werden beim Parken zerstört

„Regelmäßig werden die noch jungen Bäume durch Unachtsamkeit und mindestens Fahrlässigkeit beim Parken und Abstellen von LKW und großen Anhängern in den Parkbuchten beschädigt und zerstört“, habe er beobacht, sagt Gräfingholt. Unzureichende Schutzmaßnahmen in Form kleiner Granitsäulen seien offensichtlich absichtlich entfernt worden.

Es gelte nun, so Gräfingholt, den Neupflanzungen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, wenn man nicht in zwei bis drei Jahren vor dem gleichen Problem stehen will. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf.“

