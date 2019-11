Bochum: CDU fordert sofortige Öffnung der Hordeler Straße

Bochum-Hofstede. Die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte stellt zur Sitzung am Donnerstag (28.) den Dringlichkeitsantrag, die Hordeler Straße in Richtung Herne sofort zu öffnen. Gleichzeitig soll die Verwaltung die Vorschläge aus dem Verkehrskonzept des Bochumer Ingenieurbüros Brilon, Bondzio und Weiser aufzugreifen und in Vorschläge zu gießen.

Dabei geht es z.B. um Radwegeverbindungen, Veränderungen im Zufahrtsbereich zur A 40 an der Dorstener Straße in Hamme und auch den Rückstau auf der Riemker Straße.

Von der CDU lange favorisiert

CDU-Fraktionschef James Wille verweist auf die Forderungen der Grünen in der Bezirksvertretung Bochum-Mitte und in der Ratsfraktion sowie der Wählergruppe „die Stadtgestalter“ im Rat, die Hordeler Straße in Richtung Herne wieder zu öffnen. „Damit unterstreichen beide Parteien nicht nur die von der CDU-Fraktion im Bezirk Mitte seit Jahren geforderte Maßnahme, sondern stellen sich hinter das vorliegende Gutachten, das ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen ist, die Hordeler Straße für den Verkehr in Richtung Herne freizugeben.“

Die CDU-Fraktion im Bezirk Mitte hatte die Öffnung bereits im Sommer 2015 gefordert, nachdem die Verwaltung in einer Verkehrszählung zu dem Ergebnis gekommen war: „Die Zahlen belegen, dass insbesondere nach der Abbindung der Hordeler Straße die Verkehrsbelastung auf dem südlichen Abschnitt der Dorstener Straße angestiegen, auf dem westlichen Abschnitt der Riemker Straße Richtung Herne jedoch kontinuierlich gesunken ist.“

Damit die Forderungen von Grünen und Stadtgestalter nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben, sondern den Verlautbarungen nach auch Taten folgen, beantragt die CDU-Fraktion mit Beginn des Weihnachtsgeschäftes und dem damit verbundenen Mehrverkehr, die Hordeler Straße sofort zu öffnen. Dabei sollen die 30-km/h-Geschwindigkeitsbegrenzung und das Durchfahrtsverbot für Lkw über 7,5 t beibehalten werden.

Schilder am Kreisverkehr

Am Kreisverkehr müssten lediglich zwei Verkehrsschilder aufgestellt werden, die das Einfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Bochum verbieten. Die Dringlichkeit ergibt sich für die CDU aus der bevorstehenden Zunahme des Weihnachtsverkehrs.

Des Weiteren soll die Verwaltung beauftragt werden, die im Verkehrsgutachten gemachten Vorschläge aufzugreifen, zu prüfen und entsprechende Verwaltungsvorlagen zur Umsetzung zu erstellen.