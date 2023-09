Bochum: Castroper Hellweg wird teilweise zur Einbahnstraße

Bochum-Gerthe. Das Glasfasernetz in Bochum-Gerthe wird ausgebaut. Das führt ab Oktober zu Sperrungen auf dem Castroper Hellweg. Er wird teils zur Einbahnstraße.

Die Arbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes bis in die Wohnungen kommen in Bochum zügig voran. „Glasfaser Ruhr“ ist zurzeit auch in Gerthe mit dem Leitungsbau beschäftigt. Für diese Arbeiten muss der Castroper Hellweg ab dem 2. Oktober für voraussichtlich zweieinhalb Wochen auf Teilstücken halbseitig gesperrt werden und wird in diesem Zeitraum zu einer stadteinwärts führenden Einbahnstraße.

Die Straßenbahnen der Bogestra sind von den Sperrungen nicht betroffen und fahren wie gewohnt weiter. Die Arbeiten sind in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt wird zwischen der Kreuzung Sodinger Straße/Hans-Sachs-Straße und der Einmündung Holthauser Straße gearbeitet. Der Durchgangsverkehr auf dem Castroper Hellweg stadtauswärts wird weiträumig umgeleitet.

Weiträumige Umleitungen stadtauswärts

Die Umleitung wird entlang der Ortsumgehung Gerthe ausgeschildert. Sie führt über die Josef-Baumann-Straße, die Kirchharpener Straße, An der Halde und Bövinghauser Hellweg zurück auf den Castroper Hellweg. Anwohner können auch während der Arbeiten ihre Grundstücke erreichen. Die südliche Straßenseite des Castroper Hellwegs ist dann für Fußgänger gesperrt. In Höhe der Holthauser Straße wird eine Bedarfsampel aufgestellt. Geplant ist, die Arbeiten in diesem Abschnitt in den Herbstferien zwischen dem 2. und 13. Oktober durchzuführen und komplett abzuschließen.

Im zweiten Abschnitt wandert das Baufeld weiter stadtauswärts. Dann wird der Castroper Hellweg zwischen der Einmündung Schürbankstraße und der Holthauser Straße zur stadteinwärts führenden Einbahnstraße. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sind für den Zeitraum zwischen dem 13. und 17. Oktober geplant. Der Durchgangsverkehr wird weiter über die Josef-Baumann-Straße, die Kirchharpener Straße, An der Halde und den Bövinghauser Hellweg zurück auf den Castroper Hellweg umgeleitet.

