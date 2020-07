Bochum: Campus-Linie U35 ist nachts nur eingleisig unterwegs

Bochum. Die Campus-Linie U35 in Bochum ist von Sonntag bis Donnerstag ab 21.30 Uhr nur auf einem Gleis unterwegs. Vier Haltestellen sind betroffen.

Die Bogestra nimmt in den nächsten Tagen Arbeiten auf der Tunnelstrecke der Campus-Linie U35 in Bochum vor. Deshalb wird von Sonntag (19.) bis Donnerstag (23.) jeweils von 21.30 Uhr bis zum Betriebsende eine eingleisige Streckenführung zwischen Feldsieper Straße und Hauptbahnhof eingerichtet.

„Dabei wird für alle Fahrten an den Stationen Feldsieper Straße, Bergbaumuseum, Rathaus (Nord) und Hauptbahnhof das Gleis in Fahrtrichtung Hustadt genutzt“, kündigt die Bogestra an.

Anderer Bahnsteigabgang am Hauptbahnhof

Die Fahrgäste werden gebeten, an den Haltestellen auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten. Am Halt Hauptbahnhof muss für Fahrten in Richtung Herne ein anderer Bahnsteigabgang genutzt werden (Richtung Hustadt).

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten steht rund um die Uhr das Bogestra-Servicetelefon unter 018 06/50 40 30 zur Verfügung.