In neuen Gesicht zeigt sich die Café-Einrichtung im Foyer der Mensa der Ruhr-Universität.

Ruhr-Universität Bochum Bochum: Café-Bar an der Ruhr-Uni lockt mit knalligen Farben

Bochum. Neue Farben, neuer Name: Die Kaffee-Bar im Mensafoyer der RUB heißt jetzt A_Kaffee und lädt zum Verweilen ein. Was es dort alles gibt.

Knallig, bunt und mit neuem Sortiment präsentiert das „A_Kaffee“ des Akademischen Förderungswerkes (Akafö) seit Montag, 9. Oktober, an der Ruhr-Universität Bochum. Das Café ist im Mensafoyer eingerichtet. Die Gastronomie war seit dem 21. Juli geschlossen und wurd komplett umgestaltet.

Pink-türkise Loungebereiche

Mit frisch gemahlenen Kaffeespezialitäten, herzhaft belegten Brötchen und süßen Leckereien lädt die ehemalige Kaffeebar dabei zu langen Mittagspausen ein. Ob für ein To-Go-Kaffee an der modernen Holztheke oder ein gemütliches Sit-In in den pink-türkisen Loungebereichen: Das Café bietet Einkehr inmitten des pulsierenden Hochschullebens und hält für jede Situation den passenden Snack bereit, wirbt das Akafö in einer Pressemitteilung.

